Zara geri adım attı! Gazze'yi andıran reklam kaldırıldı

12 Aralık 2023 18:38 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 18:51

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Hazır giyim sektörünün küresel markalarından İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara'nın yeni reklamı tartışmalara yol açtı. Zara'nın "The Jacket" adıyla 7 Aralık'ta sunduğu yeni koleksiyonunun reklamında kullandığı figürler, büyük tepki aldı.

STÜDYO, GAZZE'YE BENZETİLDİ

Vitrin mankenlerine sarılan kefeni andıran bezler, tabuta benzeyen tahta modeller ve yıkık duvarlar, 18 binden fazla kişinin öldüğü Gazze'deki ortama benzetildi. Bunun üzerine firmayı boykot kampanyası başlatıldı.

ZARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Özellikle sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine firmada yazılı açıklama yapıldı. Reklamın temmuzda hazırlandığı, fotoğrafların eylülde çekildiği belirtilen açıklamada "Ne yazık ki bazı müşteriler artık kaldırılan bu görsellerden rahatsız oldu. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı üzgünüz" denildi. Reklamda kullanılan beş fotoğraf yayından kaldırıldı.

İLK VUKUATLARI DEĞİL

Diğer yandan Zara'yı bünyesinde bulunduran İnditex grubu geçtiğimiz yıllarda da farklı nedenlerle sert eleştirilerle karşılaşmıştı. İnditex'in İsrail'deki 84 franchise mağazasının sahibi olan Joey Schwebel'in İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı ve Yahudi Gücü partisi lideri Itamar Ben Gvir'i desteklemesinden dolayı geçen yıl Filistin yanlıları tarafından boykot çağrıları yapılmıştı.