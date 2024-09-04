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Zehir tacirlerine 42 ilde operasyon düzenlendi! 227 gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen “Narkoçelik-37” operasyonları ile 479 kilogram uyuşturucu madde ve 160 bin 967 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 227 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Gaziantep, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Manisa, Denizli, Kocaeli, Malatya, Kırıkkale, Kırklareli, İstanbul, Trabzon, Kayseri, Van, Elazığ, Uşak, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Ağrı, Burdur, Çanakkale, Osmaniye, Yalova, Yozgat, Aydın, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Muğla, Ordu, Aksaray, Bolu, Düzce ve Kilis olmak üzere 42 ilde "Narkoçelik-37” operasyonları düzenlendi. 567 ekip, bin 418 personel, 12 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 160 bin 967 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 227 şüpheli ise yakalandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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