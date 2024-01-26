Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

TSK, bugün Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirmişti.