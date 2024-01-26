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    • Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Zeytin Dalı ve Barış Pınarı&#039;nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
    Msb, Terörist, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

    TSK, bugün Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirmişti.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MsbTerörist
    Haberler > Gündem > Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
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