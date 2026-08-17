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Zeytinburnu’nda korku dolu anlar! 4 katlı bina ilk darbeyi alır almaz çöktü, çevredekiler nereye kaçacağını şaşırdı

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Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde yıkımı yapılan 4 katlı bina, ilk darbe sonrası saniyeler içinde yerle bir oldu. Binanın çökme anları ve vatandaşların panik halleri ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürerken, Zeytinburnu'nda bir bina yıkımında yürekler ağza geldi. Telsiz Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları başlatılan 4 katlı bir bina, çalışma esnasında aniden çöktü. Çalışma esnasında beton kesme makinasıyla vurulan darbe sonrası saniyeler içinde çöken binanın o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu’nda korku dolu anlar! 4 katlı bina ilk darbeyi alır almaz çöktü, çevredekiler nereye kaçacağını şaşırdı
Başlık ResmiZeytinburnu’nda korku dolu anlar! 4 katlı bina ilk darbeyi alır almaz çöktü, çevredekiler nereye kaçacağını şaşırdı

TOZDAN GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Binanın proje kapsamında boşaltılması ve çevrede kalabalığın olmaması nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Binanın çökmesiyle birlikte cadde toz bulutuyla kaplanırken, vatandaşlar panikle etrafa kaçıştı.

Zeytinburnu’nda korku dolu anlar! 4 katlı bina ilk darbeyi alır almaz çöktü, çevredekiler nereye kaçacağını şaşırdı
Başlık ResmiZeytinburnu’nda korku dolu anlar! 4 katlı bina ilk darbeyi alır almaz çöktü, çevredekiler nereye kaçacağını şaşırdı

KAFASINA BETON DÜŞEN ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan Zeytinburnu’nda bu yıl meydana gelen bir olay yürek dağlamıştı. Nuripaşa Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir binadan kopan beton parçası, yolda annesiyle birlikte yürüyen 6 yaşındaki Tesnim Urfalı'nın kafasına çarpmıştı. Ağır yaralanan küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yıkım ekibinde görevli 3 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden kepçe operatörü M.Ş. adliyeye sevk edilirken, diğer 2 şüpheli serbest bırakılmıştı.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Zeytinburnu
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