Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Zonguldak Ereğli'de bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttılar

Zonguldak Ereğli'de bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir asırdan fazladır bulunan bir çeşme yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 30 yıldır kapalı durumda olduğu belirtilen çeşmenin yeniden kullanılması için çalışmalar başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy muhtarı Tarık Gül; toprak altında kaldığı tespit edilen bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttı. Gül, su kaynaklarını korumanın önemine dikkat çekerek; geçmişte en kurak günlerde bile çeşmede su olduğunu hatırlattı.

İlçeye bağlı Abdi köyünün 43 yaşındaki muhtarı Tarık Gül, köy sakinleriyle yaptığı inceleme sunucu bir asır önce kullanılan ancak daha sonra atıl vaziyette kalması sebebiyle toprak altında kalan çeşmeyi gün yüzüne çıkarttı. Yaklaşık 30 yıl önce çeşmenin toprak ile kapandığını ancak yıllar sonra yaptıkları çalışmayla yeniden kullanıma hazır hale getirmek istediklerini ifade eden Gül, su kaynaklarının önemine vurgu yaptı.

Zonguldak Ereğli'de bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttılar - 1. Resim

"25-30 YILDIR KAPALIYDI"

Muhtar Gül, "Bu işe başlama sebebimiz aslında temel ihtiyacımız olan su kaynaklarının şu anda kuruması. Yaklaşık 8-10 kilometre uzaklıktan depomuza gelen su olmazsa şu anda hiçbir su kaynağımızdan su gelmiyor. Kuraklıklar zaten malum. Bu sebeple atalarımızın, dedelerimizin kullandığı ve tarihi çok eski olan çeşmelerimizin var olduğu yerleri tespit edip bunları vatandaşın kullanımına açmayı tercih ettik. Azalarım ve köylümüzün de desteğiyle. Bu sebeple buranın yolu yaklaşık 25-30 yıldır kapalıydı. Tarihi pınarımız da bir asrı geçmiş pınar. Dedem 1930 doğumlu; dedemin bile ne zaman yapıldığını bilmediği bir pınar. Ama heyelandan dolayı zamanla toprak altında kalmış. Biz de buranın suyunun en kurak zamanlarda bile kesilmediğini duyduk. Bu sebeple çeşmeyi açma kararı aldık" dedi.

Zonguldak Ereğli'de bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttılar - 2. Resim

Tarihlerine sahip çıkarak çeşmeyi faaliyete geçireceklerini belirten Gül, "Yan duvarlarını yapmayı planlıyoruz. Çeşmenin kapalı olan diğer bölümünü de açarak kullanıma hazır hale getirmek istiyoruz. Zaten burayı açtıktan sonra işimiz daha bitmeden bile çeşme dolmaya başladı. Bu kuraklıkta gelen şu su bizim için velinimettir" şeklinde konuştu.

Çeşmenin taşla örüldüğünü ve yıllar geçse de formunu kaybetmediğini aktaran Gül, "Taşlar kendini bozmamış. Ufak tefek restore işlerimiz var. Tarihi yapısını bozmadan ilk gün nasıl yapıldıysa o hale getirip vatandaşımızın kullanımına sunacağız" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak Ereğli'de bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttılar - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Araç sahipleri müjde! Tarih belli oldu, benzine indirim geliyor'Şiddet' ve 'ihanet' sözleri olay olmuştu! Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Abdülhamid Han sondaj gemisi görev yeri olan Karadeniz'e ulaştı - GündemAbdülhamid Han görev yerinde86 yaşındaki adamın feci ölümü! Hava almak için cama çıktı, 4. kattan aşağıya düştü - GündemHava almak için cama çıktı, devamı çok korkunçİstanbul ve Yalova'da 'Narkoçelik-30' operasyonu! 8 gözaltı - Gündemİstanbul ve Yalova'da dev operasyon! 8 gözaltıKavuran sıcaklar geri mi dönüyor? Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı - GündemKavuran sıcaklar geri mi dönüyor?Bursa'da deprem! İlk verileri AFAD paylaştı - GündemBursa'da 4.0 büyüklüğünde depremGüvenin merkezi Türkiye! MİT'in takas operasyonu dünyanın dilinde - GündemMİT'in takas operasyonu dünyanın dilinde
Sonraki Haber Yükleniyor...