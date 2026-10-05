Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Zonguldak'ta bir öğretmen boğazına yemek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Zonguldak'ta Yayla Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hakan Sağlam, boğazına poğaça parçası kaçan 8. sınıf öğrencisini Heimlich manevrası yaparak kurtardı.

Kaydet
|

Zonguldak'ta poğaça yediği esnada boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye uygulanan Heimlich manevrası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yayla Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hakan Sağlam, okul bahçesinde poğaça yiyen 8. sınıf öğrencisinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.

Zonguldakta bir öğretmen boğazına yemek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı
Başlık ResmiZonguldakta bir öğretmen boğazına yemek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı

POĞAÇA PARÇASININ ÇIKMASINI SAĞLADI

Öğrencinin yanına giden Sağlam, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun yediği poğaça parçasının soluk borusundan çıkmasını sağladı.

Sağlam'ın müdahalesi okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BAKMADAN GEÇME
Esnafın heimlich manevrası 3 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı
GÜNDEM

Esnafın heimlich manevrası 3 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.