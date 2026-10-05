Zonguldak'ta bir öğretmen boğazına yemek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı
Zonguldak'ta Yayla Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hakan Sağlam, boğazına poğaça parçası kaçan 8. sınıf öğrencisini Heimlich manevrası yaparak kurtardı.
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Zonguldak'ta poğaça yediği esnada boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye uygulanan Heimlich manevrası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yayla Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hakan Sağlam, okul bahçesinde poğaça yiyen 8. sınıf öğrencisinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.
POĞAÇA PARÇASININ ÇIKMASINI SAĞLADI
Öğrencinin yanına giden Sağlam, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun yediği poğaça parçasının soluk borusundan çıkmasını sağladı.
Sağlam'ın müdahalesi okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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