Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük! Acı haber geldi 1 madenci öldü

Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan 51 yaşındaki Hasan Yılmaz, ekiplerin çalışması sonucunda çıkarıldı ancak hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta kaçak işletilen maden ocağında facia! Meydana gelen göçükte bir madenci hayatını kaybetti.

Göçük, Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine TTK'ya ait tahlisiye ekibi, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda göçükten çıkarılan 51 yaşındaki Hasan Yılmaz hayatını kaybettiği tespit edildi. Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay, ruhsatsız maden ocaklarının oluşturduğu riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.