Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl karne döneminde uygulanan ödül sistemi, öğrenci başarılarını desteklemek amacıyla hayata geçiriliyor. Takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgeleri; öğrencilerin akademik başarıları ve olumlu davranışları doğrultusunda veriliyor. 1 dersten kalınca belge alınır mı, tek derten kalanlar takdir teşekkür belgesi alabilir mi soruları öğrenciler tarafından merak ediliyor.

1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut yönetmeliğine göre, başarı belgesi alabilmek için yalnızca not ortalaması yeterli değil.

Öğrencinin bütün derslerinden en az 50 puan alması yani tüm derslerden başarılı olması gerekir. Dolayısıyla yalnızca bir dersten bile zayıf not alan bir öğrenci, dönem sonu ortalaması yüksek olsa dahi takdir ya da teşekkür belgesi almaya hak kazanamaz.

Çünkü belge alımının temel şartlarından biri hiçbir dersten başarısız olunmamasıdır. Tek bir dersten dahi geçme notunun altında kalınması, başarı belgesi alımına engel teşkil eder.

TEK DERSTEN KALANLAR TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ ALABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan kurallara göre, öğrencilerin derslerde gösterdiği gayretin ödüllendirilmesi için belirli şartları sağlamaları gerekiyor.

Yalnızca tek dersten kalan öğrenciler, yıl sonu not ortalamaları 70'in ya da 85'in üzerinde olsa bile takdir teşekkür belgesi alamazlar.

TAKDİR BELGESİ NASIL ALINIR?

Takdir belgesi eğitim öğretim yılı sonunda tüm derslerde başarılı olan ve genel not ortalaması 85.00 ve üzeri olan öğrencilere verilir. Takdir belgesi öğrencinin akademik alanda yüksek bir başarı gösterdiğini belgeler.

Takdir belgesi almak için öğrencinin tüm ders notlarının en az 50 ve üzerinde olması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı takdir belgesini sadece disiplinli, düzenli ve tüm derslerde dengeli başarı gösteren öğrencilere veriyor.

TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?

Teşekkür belgesi dönem sonu not ortalaması 70.00 ile 84.99 arasında olan öğrencilere verilir. Tıpkı takdir belgesinde olduğu gibi, teşekkür belgesi için de sadece ortalamanın uygun olması yeterli değildir. Öğrencinin her bir dersten geçer not alması zorunludur.