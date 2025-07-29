Hatay'da ormanlık alanda yangın! Ekipler hemen müdahale etti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesi Çakallı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112^ye bildirdi. Bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer ağaçlık alanlara yayılmadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması ilerleyen saatlerde de devam etti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz