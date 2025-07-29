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Hatay'da ormanlık alanda yangın! Ekipler hemen müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay&#039;da ormanlık alanda yangın! Ekipler hemen müdahale etti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Belen ilçesi Çakallı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112^ye bildirdi. Bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hatay'da ormanlık alanda yangın! Ekipler hemen müdahale etti - 1. Resim

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer ağaçlık alanlara yayılmadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması ilerleyen saatlerde de devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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