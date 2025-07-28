Hatay'da iki motosiklet çarpıştı! 3 kişi yola savruldu

Hatay'ın Payas ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yere savrulurken, şahısların hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Payas ilçesi akaryakıt istasyonu mevkiinde aynı istikamette giden iki motosiklet çarpıştı. Motosikletlerde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Motosikletlerin birbirleriyle çarpışıp 3 şahsın yere savrulduğu anlar ise güvenlik kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde; aynı istikamette giden iki motosikletin çarpıştığı, 3 kişinin yere savrulduğu ve şahısların birbirlerine serzenişi görüldü.

Hafif yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.