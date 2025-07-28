Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hatay'da iki motosiklet çarpıştı! 3 kişi yola savruldu

Hatay'da iki motosiklet çarpıştı! 3 kişi yola savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Payas ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yere savrulurken, şahısların hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Payas ilçesi akaryakıt istasyonu mevkiinde aynı istikamette giden iki motosiklet çarpıştı. Motosikletlerde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Motosikletlerin birbirleriyle çarpışıp 3 şahsın yere savrulduğu anlar ise güvenlik kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde; aynı istikamette giden iki motosikletin çarpıştığı, 3 kişinin yere savrulduğu ve şahısların birbirlerine serzenişi görüldü.

Hatay'da iki motosiklet çarpıştı! 3 kişi yola savruldu - 1. Resim

Hafif yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz İzmir elektrik kesintisi listesi: Aman dikkat! İzmir'in 12 ilçesinde elektrikler olmayacakKöy küle döndü, bir tek o sağlam kaldı! Görenler şaşkına dönüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yangına yardıma giden otomobil su tankerine çarptı! 2 yaralı - 3. SayfaYangına yardıma giderken kaza yaptılar! Baba-oğul yaralıZeytinburnu'nda korkutan yangın! Alevler çatıyı sardı, duman mahalleye yayıldı - 3. SayfaZeytinburnu'nda korkutan yangın! Alevler çatıyı sardıBeyoğlu'nda dehşet anları! Dolmuş otobüse çarptı, 2'si ağır 5 yaralı - 3. SayfaBeyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 2'si ağır 5 yaralıSakarya'da traktör devrildi: 10 kişi yaralandı - 3. SayfaSakarya'da traktör devrildi: 10 kişi yaralandıHatay'da beton mikseriyle motosiklet çarpıştı: 2 kişi feci şekilde can verdi - 3. SayfaBeton mikseriyle motosiklet çarpıştı: 2 kişi can verdiSapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki gençten acı haber - 3. SayfaSapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki gençten acı haber
Sonraki Haber Yükleniyor...