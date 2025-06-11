Takdir-Teşekkür nasıl hesaplanır? Devamsızlığı olanlar dikkat!

Okulların kapanmasına günler kalmışken milyonlarca öğrenci takdir teşekkür hesaplama yöntemlerini araştırmaya başladı. Öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilirken devamsızlık sayısının da dikkate alınması belge almada devamsızlık sınırını da gündeme getirdi.

Yaz tatiline günler kalmışken öğrenciler, not ortalamalarının takdir ve teşekkür belgesi almaya yetip yetmediğini merak ediyor. Ortak sınavların tamamlanmasıyla öğrencilerin not ortalaması şekillenmeye başladı.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Karne günü yaklaşırken öğrenciler takdir teşekkür alıp almayacaklarını hesaplamaya başladı. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflar, dönem sonu başarı puanlarına göre takdir ve teşekkür belgeleri alabiliyor. Aynı zamanda öğrencilerin belge alabilmesi için herhangi bir disiplin cezasına sahip olmamaları gerekiyor. Takdir teşekkür belgeleri için not ortalamaları:

70.00-84.99 ortalama puan: Teşekkür belgesi

85.00 ve üzeri ortalama puan: Takdir belgesi

En az üç öğretim yılı boyunca takdir belgesi alanlar: Üstün başarı belgesiyle ödüllendirilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA TABLOSU

Dersler Haftalık Ders Saati Dönem Sonu Notu Çarpım Sonucu

Türkçe 5 90 450

Matematik 4 80 320

Fen Bilimleri 3 70 210

Sosyal Bilgiler 2 60 120

İngilizce 3 55 165

Beden Eğitimi 2 100 200

Toplam Çarpım Sonucu: 450 + 320 + 210 + 120 + 165 + 200 = 1465

Toplam Haftalık Ders Saati: 5 + 4 + 3 + 2 + 3 + 2 = 19

Ortalama: 1465 ÷ 19 ≈ 77.10

Not ortalamanız 77.10’dur.

Teşekkür belgesi alabilmek için not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olması gerektiğinden bu not ortalaması ile teşekküre hak kazandınız.

DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALABİLİR Mİ?

Takdir teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin okula ve derslere düzenli olarak gelmesi gerekiyor. Bu kapsamda özürsüz 10 gün devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin belge alması zorlaşabilir.

TEŞEKKÜR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Teşekkür belgesi, ilk, orta ve lise kademelerindeki öğrencilere eğitim öğretim dönemi boyunca gösterdiği başarı ve davranışları için verilir. Bu belgeyi almak için öğrencilerin, ders notu ortalamasının 70.00 ile 84.99 arasında olması gerekir.

TAKDİR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Takdir belgesi, teşekkür belgesine kıyasla daha yüksek bir başarı seviyesini ifade eder. Bu belgeyi almak için öğrencilerin ders notu ortalamasının en az 85.00 olması gereklidir.

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Onur belgesi, yönetmelikte belirtilen özel kriterleri taşıyan öğrencilere verilir. Bu kriterler şunlardır:

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.