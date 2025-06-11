Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili Sayacı

Haziran ayının ortalarına yaklaşırken okulların kapanacağı tarih gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci okullar ne zaman kapanacak, tatil sayacı konularını araştırmaya başladı.

Okulların kapanacağı tarih ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler bu tarihte hem karne hem de tatil sevincini yaşayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025?

Yaz tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Yaz tatili ise 23 Haziran Pazartesi günü resmen başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak. Haftaya Cuma öğrenciler son ders ziliyle karne sevincini yaşayacak.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Yaz tatili 23 Haziran Pazartesi günü başlayacak. 11 Haziran itibarıyla okulların kapanma tarihine 9 gün kaldı. Öğrenciler 20 Haziran Cuma günü son ders ziliyle okullara veda edecek.