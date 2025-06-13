5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? Lise Takdir Teşekkür alma koşulları 2025

2025 yılında liseler ve ortaokullarda karne döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, takdir ve teşekkür belgesi alma şartları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu, Lise Takdir Teşekkür alma koşulları nedir merakla araştırılmaya başlandı.

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALAMIYOR MU?

2025 eğitim yılında öğrenciler arasında en çok merak edilen konulardan biri 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı son düzenlemeler doğrultusunda bu konuda önemli değişiklikler yaşandı.

Daha önce 5 gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerin takdir ve teşekkür belgesi alamayacağı belirtilirken 2023 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle kuralda esneklik sağlandı.

5 gün devamsızlık yapan öğrenci, diğer koşulları sağlıyorsa takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanabiliyor. Fakat 10 günü aşan özürsüz devamsızlıklar ve toplam 30 günü geçen devamsızlık durumları öğrencinin başarısız sayılması ve sınıf tekrarı yapmasına neden oluyor.

Yönetmelikte belirlenen özel durumlar hariç tutulduğunda, 5 gün devamsızlık sınırı takdir ve teşekkür belgelerinde artık tek başına belirleyici faktör olmaktan çıktı.

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR ALMA KOŞULLARI 2025

5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu sorusunun cevabı yönetmelikte şu şekilde açıklanıyor;