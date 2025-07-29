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Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz maç takvimi açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz maç takvimi açıklandı
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29 Temmuz 2025 Salı günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 2. eleme turu rövanş maçları sahne alacak. Futbolseverler 29 Temmuz günün maçları ve takvimini araştırıyor.

Bugün hangi maçlar var, 29 Temmuz maç takvimi sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 2. eleme turu rövanş maçları oynanacak. 

Kızılyıldız-Lincoln Red Imps ve Drita-Kopenhag gibi çekişmeli karşılaşmalar, Avrupa kupalarında tur atlama yarışında mücadele edecek. 

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu

18:00 Kairat - KuPS Kuopio

21:00 Dinamo Kiev - Hamrun Spartans

21:00 Drita - Kopenhag

22:00 Kızılyıldız - Lincoln Red Imps

22:00 Zrinjski - Slovan Bratislava

Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz maç takvimi açıklandı - 1. Resim

29 TEMMUZ 2025 MAÇ PROGRAMI

UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

19:00 Iberia 1999 - Levadia Tallinn

21:00 Differdange - The New Saints

21:30 Inter Escaldes - Olimpija Ljubljana

Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz maç takvimi açıklandı - 2. Resim

İngiltere Lig Kupası - Eleme - Ön Eleme

21:30 Barnet - Newport

Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Grup B

18:30 D. Moskova - Sochi

20:45 Krasnodar - Krylya Sovetov

Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Grup D

18:30 Akron - B. Kaliningrad

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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