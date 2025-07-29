Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz maç takvimi açıklandı
29 Temmuz 2025 Salı günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 2. eleme turu rövanş maçları sahne alacak. Futbolseverler 29 Temmuz günün maçları ve takvimini araştırıyor.
Bugün hangi maçlar var, 29 Temmuz maç takvimi sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 2. eleme turu rövanş maçları oynanacak.
Kızılyıldız-Lincoln Red Imps ve Drita-Kopenhag gibi çekişmeli karşılaşmalar, Avrupa kupalarında tur atlama yarışında mücadele edecek.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu
18:00 Kairat - KuPS Kuopio
21:00 Dinamo Kiev - Hamrun Spartans
21:00 Drita - Kopenhag
22:00 Kızılyıldız - Lincoln Red Imps
22:00 Zrinjski - Slovan Bratislava
29 TEMMUZ 2025 MAÇ PROGRAMI
UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu
19:00 Iberia 1999 - Levadia Tallinn
21:00 Differdange - The New Saints
21:30 Inter Escaldes - Olimpija Ljubljana
İngiltere Lig Kupası - Eleme - Ön Eleme
21:30 Barnet - Newport
Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Grup B
18:30 D. Moskova - Sochi
20:45 Krasnodar - Krylya Sovetov
Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Grup D
18:30 Akron - B. Kaliningrad