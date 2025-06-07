10 Haziran'da okullar tatil mi? Son dakika MEB açıklaması araştırılıyor!

Kurban Bayramı’nın sonlarına yaklaşırken denk gelmesiyle bayramdan sonra okulların açılma durumu gündeme geldi. İlk ve ortaöğretim kademelerindeki binlerce öğrenci 10 Haziran’da okullar tatil mi sorusuna cevap aramaya başladı.

Kurban Bayramı’nın bu yıl 6-7-8-9 Haziran tarihlerine denk gelmesiyle birlikte okullarda tatil havası erkenden esmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler 10 Haziran’da okullar tatil mi sorusunu sıklıkla araştırıyor.

10 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

10 Haziran 2025 Salı günü okullarda normal eğitim devam edecek. Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu nedenle 10 Haziran itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm devlet ve özel okullarda eğitime devam edilecek.

BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullar, 2024-2025 eğitim öğretim yılını 20 Haziran 2025 Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlayacak. Ancak bu tarihten önce Kurban Bayramı tatilinin 5-9 Haziran arasında yer alması, öğrencilere erkenden bir ara tatil fırsatı sundu.Kurban Bayramı’nın 4 gün resmi tatil ilan edilmesinden dolayı 10 Haziran Salı günü, okullarda eğitim öğretim devam edecek.

10 HAZİRAN OKUL VAR MI?

10 Haziran Salı günü okullarda dersler devam edecek. Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte tüm okullar açılacak. Öğrenciler, Kurban Bayramı’nın ardından eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

BU HAFTA DEVAMSIZLIK YAZILACAK MI?

10-11-12 ve 13 Haziran tarihlerinde okullarda normal eğitim süreci devam edecek. Bu tarihlerde herhangi bir resmi tatil bulunmadığı için okula gitmeyen öğrenciler için devamsızlık kaydı yapılabilecek. Öğretmenler yoklama alacak ve öğrencilerin yoklama sistemine girilmesiyle birlikte devamsızlık hakları etkilenecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline çıkacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.