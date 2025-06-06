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E-okul ne zaman kapanıyor 2025? Not ve devamsızlık girişi bitti mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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E-okul ne zaman kapanıyor 2025? Not ve devamsızlık girişi bitti mi?
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2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital sistemi olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Yaz tatili öncesinde sınav notları, devamsızlık durumu ve belge bilgileri gibi önemli ayrıntılar bu sistem üzerinden görüntüleniyor. E-okul ne zaman kapanıyor 2025, not ve devamsızlık girişi bitti mi merak ediliyor.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital eğitim sistemi olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte yaz tatiline hazırlanan milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor.

Eğitim dönemi boyunca aktif olarak kullanılan sistem, karne haftası yaklaşırken tekrar gündeme geldi. MEB’in planlamasına göre e-Okul sistemi öğretmenlerin veri girişlerini tamamlaması için 20 Haziran 2025 Cuma gününe kadar açık kalacak. 20 Haziran'dan sonra sistem not ve devamsızlık girişlerine kapatılacak.

Fakat e-okul öğrencilerin ve velilerin erişimine tamamen kapanmayacak. Karne günü de dahil olmak üzere öğrenci bilgilerine erişim sağlanabilecek.

E-okul ne zaman kapanıyor 2025? Not ve devamsızlık girişi bitti mi? - 1. Resim

E-OKUL NOT GİRİŞİ BİTTİ Mİ?

2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin not girişlerini karne dağıtımından hemen önce tamamlamasını planladı. Bu kapsamda öğretmenler sınav ve performans puanlarını sisteme 20 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar girebilecek.

Öğrencilerin karneleri cuma gününe kadar sisteme girilen ve onaylanan notlar üzerinden hazırlanacak. Öğrenciler ve veliler sistemde yer alan güncel notları karne öncesi takip etmeye devam edebilir.

E-okul ne zaman kapanıyor 2025? Not ve devamsızlık girişi bitti mi? - 2. Resim

E-OKUL DEVAMSIZLIK GİRİŞİ KAPANDI MI?

Devamsızlık bilgileri de öğrencilerin karnelerinde yer alan önemli unsurlar arasında bulunuyor. e-Okul sistemi üzerinde yapılan devamsızlık girişleri, öğretmenler tarafından dönem boyunca güncellenmeye devam etti.

2024-2025 eğitim yılı için devamsızlık girişlerinin yapılabileceği son gün de yine 20 Haziran 2025 Cuma olarak belirlendi. 

E-okul ne zaman kapanıyor 2025? Not ve devamsızlık girişi bitti mi? - 3. Resim

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapmak isteyen veliler ve öğrenciler, işlemlerini birkaç basit adımla gerçekleştirebiliyor. Öncelikle https://eokul.meb.gov.tr adresi tarayıcı üzerinden açılıyor.

Ana sayfada yer alan “Veli Girişi” veya “Öğrenci Girişi” seçeneklerinden uygun olan seçilerek devam ediliyor. Giriş ekranında öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası bilgileri doğru şekilde girilmeli.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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