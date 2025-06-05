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Pazartesi okullar tatil mi? 9 Haziran Pazartesi eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pazartesi okullar tatil mi? 9 Haziran Pazartesi eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu!
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Kurban Bayramı yaklaşırken hem öğrenciler hem de kamu çalışanları 9 Haziran Pazartesi gününün tatil olup olmayacağını merak ediyor. 2025 yılı bayram tatili takvimiyle ilgili resmi açıklamalar netleşirken, özellikle eğitim kurumlarında ders yapılıp yapılmayacağı ve kamu hizmetlerinin devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Pazartesi okullar tatil mi sorusu gündemde yer buldu.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kurban Bayramı yaklaşırken hem öğrenciler hem de veliler, 9 Haziran Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. 2025 yılı Kurban Bayramı takvimine göre, 9 Haziran bayramın son gününe denk geliyor.

Pazartesi günü resmi tatil günleri arasında yer aldığı için okullarda eğitim verilmeyecek.

Pazartesi okullar tatil mi? 9 Haziran Pazartesi eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu! - 1. Resim

9 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

2025 yılı Kurban Bayramı’nın son günü olan 9 Haziran Pazartesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvimine göre resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Türkiye genelinde tüm eğitim kurumları bu tarihte kapalı olacak.

Pazartesi okullar tatil mi? 9 Haziran Pazartesi eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu! - 2. Resim

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Bayram tatilinin kaç gün süreceği sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yalnızca 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra kamu çalışanlarına idari izin verildiği bildirildi.

Bu kapsamda 5 Haziran öğleden sonrası ile birlikte 6, 7, 8 ve 9 Haziran günleri resmi tatil olarak belirlendi. Böylece bayram tatili toplamda 4.5 gün sürecek. Tatilin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili ise şu ana kadar resmi bir karar alınmadı. Herhangi bir ek duyuru yapılmadığı sürece bayram tatili 4.5 günle sınırlı kalacak.

Pazartesi okullar tatil mi? 9 Haziran Pazartesi eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu! - 3. Resim

AREFE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arefesi 2025 yılında 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Resmi takvimde arefe günü yarım gün tatil olarak geçiyor. Bu nedenle sabah saatlerinde okullarda normal şekilde ders yapılacak, ancak öğleden sonra eğitim öğretime ara verilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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