Yarın okullar tatil mi? Arife günü eğitim durumu gündemde!

Yarın okulların tatil olup olmadığı arife günü sebebiyle gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler yarın okulların tatil olma ihtimalini araştırmaya başladı. Kurban Bayramı tatiline günler kalmışken 5 Haziran Perşembe günü okulların tatil olma durumu gündeme geldi.

Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken 5 Haziran Perşembe günü bayram arifesi olacak. Bayram nedeniyle yarın okulların tatil olma durumu ise merak uyandırdı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 5 HAZİRAN?

Bayram arifesinde okulların tatil olma durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kademelerindeki yaklaşık 20 milyon öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yapılan son açıklamalara göre yarın okullarda yarım gün eğitim verilecek.

5 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler 5 Haziran Perşembe günü okulların tatil olma ihtimalini araştırıyor. Bayram arifesinde okullar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları yarım gün açık olacak. Bu kapsamda yarın eğitim öğleden sonra sona erecek.

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Bayram arifesinde sabah saatlerinde eğitim normal işleyişinde devam ederken öğleden sonra okullar tatil olacak.

5 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban arifesi 5 Haziran olurken 6 Haziran Cuma günü bayramın ilk günü olacak. 5 Haziran Perşembe günü eğitim kurumlarında yarım gün resmi tatil olacak.

YARIN YOKLAMA ALINIR MI?

5 Haziran Perşembe günü, arife günü olduğundan resmi kurum ve kuruluşlarda yarım gün mesai uygulanacak. Bu kapsamda Perşembe günü okullarda eğitim, öğle saatine kadar sürecek. Öğleden sonra ise öğrenciler için tatil başlayacak.

Perşembe günü sabah saatlerinde yoklama alınması bekleniyor. Ancak öğleden sonra eğitimin sona ermesi nedeniyle herhangi bir devamsızlık kaydı yapılmayacak.