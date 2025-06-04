Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2025? AYT, TYT, YDT sınav giriş belgesi

YKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2025? AYT, TYT, YDT sınav giriş belgesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2025? AYT, TYT, YDT sınav giriş belgesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başlarken 2 milyon 560 bin 640 aday sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyor. 21-22 Haziran’da gerçekleşecek TYT, AYT ve YDT oturumlarının detayları ve sınav yerleri merak konusu.

Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen milyonlarca aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından 21-22 Haziran’da düzenlenecek sınavın giriş belgeleri ve sınav yerleriyle ilgili bekleyiş devam ediyor. 

YKS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK 2025?

2025 YKS sınav giriş belgelerinin, ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına dayanarak sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 11-12 Haziran 2025 civarında erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

Sınav giriş belgesi, sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi kritik bilgileri içermekle beraber sınav günü mutlaka adayların yanlarında bulundurması gerekiyor.

ÖSYM’nin resmi sitesinde, belgelerin renkli veya siyah-beyaz çıktısının kabul edileceği belirtilirken belgesiz adaylar sınav salonlarına alınmıyor.

YKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2025? AYT, TYT, YDT sınav giriş belgesi - 1. Resim

AYT, TYT, YDT SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS, üç ayrı oturumdan oluşuyor: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).

Her oturum için ayrı sınav giriş belgeleri düzenlenmekte. Adayların ise ilgili oturumlara katılabilmeleri için bu belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunlu tutuluyor. 

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

AYT, 22 Haziran Pazar günü saat 10:15’te 180 dakika, YDT ise aynı gün saat 15:45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Belgeler, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile indirilebiliyor.

YKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2025? AYT, TYT, YDT sınav giriş belgesi - 2. Resim

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki takvimine dayanarak sınav yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce en geç 11 Haziran 2025'te ÖSYM AİS üzerinden duyurulması bekleniyor.

Sınav yerleri, sınav giriş belgeleriyle birlikte erişime açılıyor. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle belgelerini indirerek sınav merkezlerini, bina bilgilerini ve salon numaralarını öğrenebilir.

Sıkça Sorulan Sorular
Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle alabilir. “Sınavlarım” sekmesinden ilgili oturumu seçerek belgeyi indirip çıktı almaları gerekiyor.
YKS’ye girebilmek için sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport) zorunlu. Sınav giriş belgesi olmadan adaylar sınav salonlarına alınmıyor. Belgelerin renkli veya siyah-beyaz çıktısı kabul ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sık öfkeleniyor musunuz? Tansiyon hastası olabilirsiniz!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sık öfkeleniyor musunuz? Tansiyon hastası olabilirsiniz! - HaberlerSık öfkeleniyor musunuz? Tansiyon hastası olabilirsiniz!Devin Özek kimdir, aslen nereli? Kariyeri ve biyografisi - HaberlerDevin Özek kimdir, aslen nereli? Kariyeri ve biyografisiYKS sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM sınav sayacı - HaberlerYKS sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM sınav sayacıDeniz Uyanık ve Cemre Uyanık kardeş mi? - HaberlerDeniz Uyanık ve Cemre Uyanık kardeş mi?Mahkumların tahliyesi ne zaman başlayacak? 19 bin 800 kişiye tahliye yolu! - HaberlerMahkumların tahliyesi ne zaman başlayacak? 19 bin 800 kişiye tahliye yolu!Deniz Uyanık kimdir, hangi takımda oynuyor? Voleybol kariyeri - HaberlerDeniz Uyanık kimdir, hangi takımda oynuyor? Voleybol kariyeri
Sonraki Haber Yükleniyor...