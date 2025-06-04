YKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2025? AYT, TYT, YDT sınav giriş belgesi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başlarken 2 milyon 560 bin 640 aday sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyor. 21-22 Haziran’da gerçekleşecek TYT, AYT ve YDT oturumlarının detayları ve sınav yerleri merak konusu.

Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen milyonlarca aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından 21-22 Haziran’da düzenlenecek sınavın giriş belgeleri ve sınav yerleriyle ilgili bekleyiş devam ediyor.

YKS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK 2025?

2025 YKS sınav giriş belgelerinin, ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına dayanarak sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 11-12 Haziran 2025 civarında erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

Sınav giriş belgesi, sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi kritik bilgileri içermekle beraber sınav günü mutlaka adayların yanlarında bulundurması gerekiyor.

ÖSYM’nin resmi sitesinde, belgelerin renkli veya siyah-beyaz çıktısının kabul edileceği belirtilirken belgesiz adaylar sınav salonlarına alınmıyor.

AYT, TYT, YDT SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS, üç ayrı oturumdan oluşuyor: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).

Her oturum için ayrı sınav giriş belgeleri düzenlenmekte. Adayların ise ilgili oturumlara katılabilmeleri için bu belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunlu tutuluyor.

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

AYT, 22 Haziran Pazar günü saat 10:15’te 180 dakika, YDT ise aynı gün saat 15:45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Belgeler, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile indirilebiliyor.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki takvimine dayanarak sınav yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce en geç 11 Haziran 2025'te ÖSYM AİS üzerinden duyurulması bekleniyor.

Sınav yerleri, sınav giriş belgeleriyle birlikte erişime açılıyor. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle belgelerini indirerek sınav merkezlerini, bina bilgilerini ve salon numaralarını öğrenebilir.