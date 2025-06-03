YKS sınava giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS sınava giriş yerleri ne zaman açıklanacak, YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır merak ediliyor.

YKS SINAVA GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025

2025 YKS oturumlarına girecek milyonlarca öğrenci, hangi okulda sınava gireceğini öğrenmek istiyor. Bu yıl YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 560 bin 640 olarak açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav giriş belgeleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayınlanacak.

Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı öngörülüyor.

2025 YKS sınav giriş yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında, büyük olasılıkla 10-11 Haziran tarihleri arasında adaylarla paylaşılması bekleniyor. Belgeler erişime açıldığında, adaylar ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak sınav yerlerini ve oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2025 YKS sınavına girecek adayların sınav günü yanlarında bulundurması gereken en önemli belgelerden biri olan sınav giriş belgesi, yalnızca ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınabiliyor.

Adaylar https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. Kimlik Numarası ve kişisel şifreleriyle sisteme erişim sağlayabilir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra “Sınavlarım” sekmesi üzerinden 2025-YKS oturumları seçilerek ilgili sınav giriş belgesi görüntülenebiliyor. Belgede adayın sınava gireceği okulun adı, bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor. Ayrıca sınav günü uygulanacak kurallar da belgede açıkça belirtiliyor.

Sistemde görülen belgeler her oturum için ayrı ayrı düzenleniyor. TYT, AYT ve YDT’ye katılacak adayların, her bir oturumun belgesini ayrı olarak indirmesi ve saklaması gerekiyor.

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YKS SINAVI NE ZAMAN?

2025 yılında üniversite sınav maratonu 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak. TYT, adaylara 165 dakikalık süre sunacak.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 22 Haziran Pazar sabahı yine saat 10:15’te yapılacak. AYT’nin süresi 180 dakika olarak belirlenmiş durumda. Aynı gün öğleden sonra saat 15:45’te başlayacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 120 dakika sürecek.

Sınavın tüm oturumlarında adayların sınav giriş belgelerinin yanı sıra geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.