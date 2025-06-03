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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Bahar dönemi takvimi yayınlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Bahar dönemi takvimi yayınlandı
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AÖF final sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yaz okuluna çevrildi. AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025 yaz okulu takvimini duyurdu. Yaz okuluna katılacak öğrenciler için sınav tarihi, soru sayısı, başarı kriterleri ve kayıt süreci netleşti.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin en çok merak ettiği konuların başında yaz okulu süreci geliyor. Mezuniyet yolunda kritik bir fırsat sunan yaz okulu için kayıtlar ve sınav tarihi netleşti. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamayla 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri belli oldu.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvime göre, 2025 AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak.

Yaz okulunda, öğrencilerin seçtikleri derslerden sınava girecekleri bu oturumda her ders için 20 soru sorulacak ve her ders sınavı için 30 dakika süre verilecek. Öğrenciler aynı gün içinde tüm derslerinin sınavlarını arka arkaya olacak şekilde tamamlayacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Bahar dönemi takvimi yayınlandı - 1. Resim

YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Yaz okulu sınavlarında dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Yani her testteki doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak net sayısı elde edilecek ve bu net sayısına göre başarı puanı hesaplanacak.

Sınavın başarı notu alt sınırı 35 puan olarak belirlendi. Bu puanın altında kalan öğrencilere FF harf notu verilecek. Öğrenciler geçemediği dersi yaz okulunda tekrar alarak bu notlarını yükseltebilirler.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Bahar dönemi takvimi yayınlandı - 2. Resim

YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF yaz okulu kayıtları 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 4 Temmuz 2025’e kadar devam edecek. Bu tarihler arasında öğrenciler AÖF sistemine giriş yaparak, kaldıkları veya başarısız oldukları dersleri seçip kaydını tamamlayabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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