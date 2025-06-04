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YKS sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM sınav sayacı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM sınav sayacı
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Üniversiteye sınavına az bir zaman kalmışken sınav sayacı gündeme geldi, 2025 YKS için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler YKS sınavına kaç gün kaldı sorusuna cevap aramaya başladı. YKS sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Sınav maratonu, her yıl olduğu bu yıl da haziran ayında düzenlenecek. Adaylar, sınav yerlerini ise sınava yaklaşık bir hafta kala öğrenecek. Peki YKS sınavına kaç gün kaldı?

YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

Üniversite hayali kuran öğrenciler sınava kaç gün kaldığını sorgulamaya başladı. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak sınav için öğrenciler kalan süreyi verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyor.4 Haziran itibarıyla YKS sınavına 17 gün kaldı.

YKS sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM sınav sayacı - 1. Resim

2025 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak. 

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

YKS giriş belgeleri, genellikle sınavdan yaklaşık 1 hafta önce ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi (AİS) üzerinden erişime açılıyor. 2025 yılı sınavlarının 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağı baz alındığında, sınav yerlerinin haftaya erişime açılması bekleniyor.

YKS sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM sınav sayacı - 2. Resim

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavının tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak. ÖSYM takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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