Bayram öncesi "En büyük hata" uyarısı! Kurban derisinin ekonomiye katkısı toplam 400 milyon doları bulabilir

Kurban Bayramı'nda yaklaşık bir milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan kesilmesi bekleniyor. Gelişen teknoloji sayesinde deri, gıda sanayisinin ham maddesi haline gelmiş durumda. Bir milyon büyükbaş hayvan derisinin değerinin 25-30 milyon dolar olduğu, rakamın deri işlendikçe arttığı belirtildi. Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Çağlar, bayram boyunca ortaya çıkacak ham maddenin ekonomiye katkısının 400 milyon doları bulabileceğini söyledi.

Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Çağlar, Türkiye'de yılda 6 milyon büyükbaş hayvan kesiminin gerçekleştiğini, Kurban Bayramı'nda ise yaklaşık 1 milyon büyükbaş, 2 milyon da küçükbaş hayvan kesilmesinin beklendiğini söyledi. Çağlar, büyükbaş hayvanların derilerinin doğru yüzülüp işlenmesi sonucu ortaya çıkacak ham madde ile ekonomiye 300-400 milyon dolar potansiyel katkı sağlanabileceğini açıkladı.

"DERİLERİ DELDİRMEYİN"

Kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir noktaya vurgu yapan Çağlar, "Bu kadar büyük bir kesimi profesyonel kasapların yapmasını bekleyemeyiz. Bu kadar sayıda profesyonel kasap maalesef bulunmamakta. O yüzden daha çok amatörce kesimler yapılmakta. Burada da bizim en çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri derilerin mümkün olduğu kadar düzgün yüzülmesi. Yani derileri delmememiz, deldirmememiz gerekiyor. Çünkü her bir delik derinin ekonomik olarak değerini düşürmekte. Bu da ekonomiye büyük bir zarar vermekte. Mümkün olduğu kadar bıçağı, et tarafına gelecek şekilde derisini yüzmemiz gerekiyor" dedi.

"BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA 8-10 KİLO TUZ SERPMEK GEREKİYOR"

Kurban derisinin hemen tuzlanması gerektiğinin altını çizen Çağlar, "Havalar sıcak, yaz aylarındayız bakteriyel faaliyetler çok hızlı oluyor, çürüme başlıyor. Bu çürümeyi durdurmanın en etkin yöntemi deriyi tuzlamaktır. Büyükbaş hayvanların tanesine yaklaşık olarak 8-10 kilogram arası tuz serpilerek güzelce elle et tarafına eşit dağıtılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Murat Çağlar

"EN BÜYÜK HATALARDAN BİRİ HEMEN TORBA İÇİNE KONULMASI"

Küçükbaşların da aynı titizlikle tuzlanması gerektiğini dile getiren Çağlar, "Tuzlandıktan sonra derinin suyu dışarı çıkar ve kan akmaya başlar, bunun akmasına müsaade etmemiz lazım. Deriyle bu suyun aynı yerde durmaması lazım. Hemen bir giderin yanında tutarak deriyi, suyunun akmasına müsaade ettikten sonra serin bir yerde bekletmemiz gerekiyor. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de hemen bir torbanın içine konularak derinin toplandığı yere ulaştırılması. O torbanın içinde durması da sıkıntı. Hava alması, suyunun akması gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Derileri bağışlarken bağışladığımız yerde de bunun bir ekonomik değere dönüşmesi için bunlara mutlaka dikkat etmemiz" ifadelerini kullandı.

"DERİNİN TALEBİ HER ZAMAN OLACAK"

Büyükbaş hayvan derisinin her zaman bir değerinin olduğunu ve birçok sektör tarafından kullanıldığını belirten Çağlar, "Ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, mobilya gibi modaya yönelik sektörlerde kullanıyoruz. Ayrıca derinin kolajen proteinden oluşmasından dolayı artık gelişen teknoloji sayesinde deri, gıda sanayisinin ham maddesi haline geldi. Jelatin ve kolajen üretimlerinde kullanılıyor. Oranın ham maddesi. O yüzden derinin talebi her zaman olacak" sözlerini sarf etti.

"BİR MİLYON KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİSİNİN DEĞERİ 25-30 MİLYON DOLAR"

Küçükbaş hayvan derilerinin genellikle giyim odaklı kullanıldığını anlatan Çağlar, "Bir milyon büyükbaş hayvan derisinin değeri toplamda 25-30 milyon dolar olur. Bu işlendikçe, tabaklandıkça, bitmiş deriye döndükçe katlanarak artmaktadır. Yani bu derilerin tamamı işlenirse deri sanayisinde çıkışı büyük ihtimalle 100 milyon dolar olacak. Bu 3 günlük süre içerisinde çıkacak olan ham maddenin toplam olarak ekonomiye sağlayacağı potansiyel katkı 300-400 milyon dolarları bulur. Küçükbaş hayvan derileri için maalesef bunu söyleyemiyorum. Global olarak sıcaklıkların yükselmesi, deri cekete talebin azalması, küçükbaş hayvan derisinin büyükbaş hayvan derisi kadar alternatifli kullanım alanlarının olmaması talebini çok azaltmış bulunmakta. Geçen yılki deneyimimize göre bu sene de küçükbaş hayvan derisine talep olmayacak ve birçok yerde maalesef bertaraf edilmesi gerekecek" açıklamasını yaptı.