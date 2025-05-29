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10.Yargı Paketi çıktı mı? Son dakika İnfaz Düzenlemesi Meclis'te

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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10.Yargı Paketi çıktı mı? Son dakika İnfaz Düzenlemesi Meclis&#039;te
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10.Yargı Paketinde son durum binlerce mahkum ve hükümlünün gündeminde yer alıyor. Son dakika haberlerine göre İnfaz Düzenlemesi bugün saat 15.00’te Meclis’e sunulacak. Peki mahkumlara af çıkacak mı, 10.Yargı Paketi yasalaştı mı?

Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik öngören yasa ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 10.Yargı Paketi yasa teklifi AK Partili milletvekillerinin imzasıyla bugün saat 15.00'te Meclis'e gelecek. Düzenlemenin hangi mahkumları kapsayacağı ve kimlerin tahliye edileceği toplantının ardından basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulacak.

10.YARGI PAKETİ ÇIKTI MI?

Bir süredir Ankara’nın gündeminde yer alan Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısı teklifi bugün AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulacak. 

Paketin bayramdan önce yasalaşması beklenirken Meclis’te yapılan görüşmelerin ardından 10.Yargı Paketiyle ilgili son gelişmeler, düzenlemenin hangi mahkumları kapsayacağı ve kimlerin tahliye edileceği kamuoyuna duyurulacak.

10.Yargı Paketi çıktı mı? Son dakika İnfaz Düzenlemesi Meclis'te - 1. Resim

10.YARGI PAKETİ YASALAŞTI MI?

10.Yargı Paketi’nin bayramdan önce yasalaşması yönündeki beklentiler arttı. Bugün Meclis’in gündeminde Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısı yer alacak. Pakette yer alan 40 maddelik düzenlemenin detaylarının toplantının ardından duyurulması bekleniyor.

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

10.Yargı Paketi “af düzenlemesi” olarak sanılsa da, resmi açıklamalarda genel af ya da şartlı tahliye affı gibi ifadeler bulunmuyor. Bunun yerine, bazı suç grupları için denetimli serbestlik süresinin uzatılması, infaz oranlarının düşürülmesi ve cezaevindeki iyi hal kriterlerinin yeniden belirlenmesi gibi düzenlemeler öne çıkıyor.

10.Yargı Paketi çıktı mı? Son dakika İnfaz Düzenlemesi Meclis'te - 2. Resim

10.YARGI PAKETİ SON DAKİKA

10.Yargı Paketi bugün Meclis’e sunuluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay’da yaptığı bir konuşmada yeni yargı paketine dair önemli ifadeler kullanmıştı. Tunç, özellikle ceza adaleti sistemi, soruşturma-kovuşturma süreçleri ve infaz uygulamalarına ilişkin etkinliği artıracak yeni düzenlemelerin hedeflendiğini belirterek, ‘‘İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak. Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili. Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var." açıklamasında bulundu.

10.Yargı Paketi çıktı mı? Son dakika İnfaz Düzenlemesi Meclis'te - 3. Resim

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Ceza İnfaz Düzenlemelerini içeren yeni yasa tasarısında  denetimli serbestlik süresinin artırılması, adli kontrol hükümlerinin genişletilmesi, bazı suçlar için infaz oranlarının düşürülmesi; kadın, çocuk ve yaşlı mahkumlara yönelik iyileştirmeler ve cezaevi içi iyi hal uygulamalarının yeniden tanımlanması başlıkları öne çıkıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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