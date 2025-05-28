10.Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesinde tarih netleşiyor!

10.Yargı Paketi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve birçok hükümlüyü yakından ilgilendiren 10. Yargı Paketi’nin bayram öncesinde yasalaşması bekleniyor. Yeni düzenleme ile ceza indirimi, denetimli serbestlik süresi ve infaz sistemi gibi konular masaya yatırılacak.

Yeni infaz düzenlemelerini içeren ve hükümlü ile tutuklulara yönelik önemli değişiklikler içeren 10. Yargı Paketiyle ilgili gelişmeler gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cezaevlerindeki doluluğun azaltılması ve adalet sisteminin etkinleştirilmesi amacıyla hazırlanan paketin, bayram öncesi yasalaşması yönündeki beklentiler gün geçtikçe artıyor.

10.⁠ ⁠YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, uzun süredir hazırlıkları yapılan 10. Yargı Paketi kısa süre içerisinde Meclis gündemine alınarak komisyonda görüşülmeye başlanacak. Paketin bayramdan önce yasalaşması beklenirken, Meclis takviminin yoğunluğuna göre süreç hızlanabilir. Pakette yer alan 40 maddelik düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

10.YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay’da yaptığı bir konuşmada yeni yargı paketine dair önemli ifadeler kullandı. Tunç, özellikle ceza adaleti sistemi, soruşturma-kovuşturma süreçleri ve infaz uygulamalarına ilişkin etkinliği artıracak yeni düzenlemelerin hedeflendiğini belirterek, ''İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak. Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili. Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var.'' açıklamasında bulundu.

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

Yargı Paketi kamuoyunda “af düzenlemesi” olarak anılsa da, resmi açıklamalarda genel af ya da şartlı tahliye affı gibi ifadeler yer almıyor. Bunun yerine, bazı suç grupları için denetimli serbestlik süresinin uzatılması, infaz oranlarının düşürülmesi ve cezaevindeki iyi hal kriterlerinin yeniden belirlenmesi gibi düzenlemeler öne çıkıyor.

PAKETTE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALIYOR?

10.⁠ ⁠Yargı Paketi’nde denetimli serbestlik süresinin artırılması, adli kontrol hükümlerinin genişletilmesi, bazı suçlar için infaz oranlarının düşürülmesi; kadın, çocuk ve yaşlı mahkumlara yönelik iyileştirmeler ve cezaevi içi iyi hal uygulamalarının yeniden tanımlanması başlıkları öne çıkıyor.

Bunlara ek olarak, adil yargılanma hakkını güçlendirmeye ve ceza adalet sistemini daha etkin hale getirmeye yönelik reformların da pakette yer alması bekleniyor.