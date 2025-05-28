Mülkiye müfettişi validen üstün mü, görevleri neler? Kaymakam Kararnamesi gündemde!

Mülkiye müfettişi görev ve yetkileri ile validen üstün olup olmadığı Resmi Gazete’de yayımlanan Kaymakam Kararnamesi ile gündeme geldi. Vali mülkiye müfettişi İçişleri Bakanlığı’na bağlı çalışırken valiler Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilir. Valiler, illerdeki en üst düzey amirlerdir. Peki vali mülkiye müfettişi validen üstün mü?

Mülkiye müfettişinin validen üstün olup olmadığı Kaymakam Kararnamesi ile gündeme geldi. Vali mülkiye müfettişleri, genel denetim, gözetim ve inceleme yaparak denetleme görevlerini üstlenir. Merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapan mülkiye başmüfettişi valileri denetler. Peki mülkiye müfettişi görevleri neler?

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ VALİDEN ÜSTÜN MÜ?

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan mülkiye müfettişleri genel denetim, gözetim ve inceleme yapar. Valiler ise Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve illerdeki en üst düzey amirlerdir. Her iki mesleğin de kendi alanında farklı görev ve sorumlulukları vardır. Vali, bir ilde en üstü düzey amir olurken mülkiye başmüfettişleri valileri denetler.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan mülkiye müfettişlerinin genel denetim, gözetim, inceleme yetkileri bulunur. Bakanlık tarafından atanan müfettişler, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları İçişleri Bakanlığı adına yapar. Müfettişlere, İçişleri Bakanlığı ile Teftiş Kurulu Başkanı dışında, bir yerden emir verilmez.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLERİ NELER?

Mülkiye müfettişi görevleri şu şekildedir:

Bakanlığa bağlı merkez birimlerinin, kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek,

Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların personeli ve mahalli idarelerin seçilmiş veya atanmış organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme araştırma ve soruşturma yapmak,

Çeşitli konuları incelemek ve araştırmak,

Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapmak,

⁠Teftiş rapor ve layihalarıyla soruşturma rapor ve fezlekelerini inceleyip değerlendirmek,

Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve bağlı kuruluşların denetim programları arasında uyum sağlamak,

⁠Yönetmelikleri uyarınca kaymakam adaylarıyla mahalli idareler kontrolörü adaylarının müfettişler yanında denenme ve yetiştirilmelerini sağlamak,

Kanunlarla ve bu Tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.