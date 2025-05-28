Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mülkiye müfettişi validen üstün mü, görevleri neler? Kaymakam Kararnamesi gündemde!

Mülkiye müfettişi validen üstün mü, görevleri neler? Kaymakam Kararnamesi gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mülkiye müfettişi validen üstün mü, görevleri neler? Kaymakam Kararnamesi gündemde!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mülkiye müfettişi görev ve yetkileri ile validen üstün olup olmadığı Resmi Gazete’de yayımlanan Kaymakam Kararnamesi ile gündeme geldi. Vali mülkiye müfettişi İçişleri Bakanlığı’na bağlı çalışırken valiler Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilir. Valiler, illerdeki en üst düzey amirlerdir. Peki vali mülkiye müfettişi validen üstün mü?

Mülkiye müfettişinin validen üstün olup olmadığı Kaymakam Kararnamesi ile gündeme geldi. Vali mülkiye müfettişleri, genel denetim, gözetim ve inceleme yaparak denetleme görevlerini üstlenir. Merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapan mülkiye başmüfettişi valileri denetler. Peki mülkiye müfettişi görevleri neler?

Mülkiye müfettişi validen üstün mü, görevleri neler? Kaymakam Kararnamesi gündemde! - 1. Resim

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ VALİDEN ÜSTÜN MÜ?

 İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan mülkiye müfettişleri genel denetim, gözetim ve inceleme yapar. Valiler ise Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve illerdeki en üst düzey amirlerdir. Her iki mesleğin de kendi alanında farklı görev ve sorumlulukları vardır. Vali, bir ilde en üstü düzey amir olurken mülkiye başmüfettişleri valileri denetler.

Mülkiye müfettişi validen üstün mü, görevleri neler? Kaymakam Kararnamesi gündemde! - 2. Resim

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan mülkiye müfettişlerinin genel denetim, gözetim, inceleme yetkileri bulunur. Bakanlık tarafından atanan müfettişler, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları İçişleri Bakanlığı adına yapar. Müfettişlere, İçişleri Bakanlığı ile Teftiş Kurulu Başkanı dışında, bir yerden emir verilmez.

Mülkiye müfettişi validen üstün mü, görevleri neler? Kaymakam Kararnamesi gündemde! - 3. Resim

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLERİ NELER?

Mülkiye müfettişi görevleri şu şekildedir:

Bakanlığa bağlı merkez birimlerinin, kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek,

Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların personeli ve mahalli idarelerin seçilmiş veya atanmış organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme araştırma ve soruşturma yapmak,

Çeşitli konuları incelemek ve araştırmak,

Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapmak,

⁠Teftiş rapor ve layihalarıyla soruşturma rapor ve fezlekelerini inceleyip değerlendirmek,

Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve bağlı kuruluşların denetim programları arasında uyum sağlamak,

⁠Yönetmelikleri uyarınca kaymakam adaylarıyla mahalli idareler kontrolörü adaylarının müfettişler yanında denenme ve yetiştirilmelerini sağlamak,

Kanunlarla ve bu Tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? "Kulis bilgisi" deyip canlı yayında tarih verdiSınırda tansiyon yükseldi: Tayland ve Kamboçya askerleri çatıştı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vali yardımcısı mı kaymakam mı üstün? Vali ve kaymakamın görevleri nelerdir? - HaberlerVali yardımcısı mı kaymakam mı üstün? Vali ve kaymakamın görevleri nelerdir?Pegasus yurt dışı 1 Euro kampanyası 2025: Pegasus yurt dışı indirimli biletler ne kadar? Pegasus kampanya detayları... - HaberlerPegasus yurt dışı 1 Euro kampanyası 2025: Pegasus yurt dışı indirimli biletler ne kadar? Pegasus kampanya detayları...Kasım ara tatili ne zaman 2025? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ve tatil günleri - HaberlerKasım ara tatili ne zaman 2025? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ve tatil günleriTakdir-Teşekkür nasıl hesaplanır? Devamsızlıklar belgeleri belirleyecek! - HaberlerTakdir-Teşekkür nasıl hesaplanır? Devamsızlıklar belgeleri belirleyecek!Bugün televizyonda neler var? 28 Mayıs 2025 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, FOX, TRT 1, TV8 yayın akışı... - HaberlerBugün televizyonda neler var? 28 Mayıs 2025 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, FOX, TRT 1, TV8 yayın akışı...Vizesiz ülkeler hangileri, Türk pasaportuna vize istemeyen ülkeler neler? 2025 Vizesiz Ülkeler Listesi - HaberlerVizesiz ülkeler hangileri, Türk pasaportuna vize istemeyen ülkeler neler? 2025 Vizesiz Ülkeler Listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...