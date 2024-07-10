11 Temmuz günü Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 aralığında elektrik kesintisi yaşanacak
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Fethiye'nin birkaç mahallesinde meydana gelecek olan elektrik kesintileri önceden paylaşılıyorken 11 Temmuz günü Ölüdeniz Mahallesi'nde uzun bir süre arıza çalışması yapılacak. Vatandaşlar ise elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.
Yarın Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanacak olan kesintiler belli olurken birkaç mahallede arıza çalışması gerçekleştirilecek. Fethiye son dakika elektriklerin geleceği saate dair bilgileri derledik.
11 TEMMUZ FETHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA
Yarın Muğla'nın Fethiye ilçesinde birkaç mahallede elektrik kesintisi yaşanacak.
Ölüdeniz Mahallesi'nin Fethibey Cd. 257. Sk. 257. Sk. Mollahasan Ovacık Cd. Mollahasan Ovacık Cd. City Villas İçi Yolu City Villas İçi Yolu 256. Sk. 256. Sk. Fethibey Cd. 38. Sk. 38. Sk. 176. Sk. 176. Sk. 177. Sk. 177. Sk. 258. Sk. 258. Sk. 255. Sk. 255. Sk. Sarnıç Cd. Sarnıç Cd. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cd. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cd. Yeşil Vadi Cd. Yeşil Vadi Cd. 43. Sk. 43. Sk. İncirlik Cd. İncirlik Cd. 57. Sk. 57. Sk. 36. Sk. 36. Sk. 178. Sk. 178. Sk. 41. Sk. 41. Sk. İncircik Cd. İncircik Caddelerinde 09.00'da başlayan kesinti 16.00'da sona ererken
257. Sk. 257. Sk. 250. Sk. 250. Sk. 29. Sk. 29. Sk. 249. Sk. 249. Sk. Atatürk Cd. Atatürk Cd. 28. Sk. 28. Sk. 39. Sk. 39. Sk. Hastane Cd. Hastane Cd. 31. Sk. 31. Sk. 26. Sk. 26. Sk. 25. Sk. 25. Sk. 37. Sk. 37. Sk. 43. Sk. 43. Sk. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cd. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cd. Sarnıç Cd. Sarnıç Cd. 30. Sk. 30. Sk. 20. Sk. 20. Sk. 21. Sk. 21. Sk. 254. Sk. 254. Sk. 251. Sk. 251. Sk. Fethibey Cd. Fethibey Cd. bölgesinde de aynı saatlerde kesinti olacak.
Yarın Göcek Mahallesi'nin Çaylı Sk. Kocabayram Cd. Kocabayram Cd. Güllü Sk. Güllü Sk. Gerder Cd. Gerder Cd. Belenpınar Küme Evleri Belenpınar Küme Evleri Taşbaşı Küme Evleri Taşbaşı Küme Evleri Zeytinli Ada Küme Evleri Zeytinli Ada Küme Evleri Hacı Bayram Cd. Hacı Bayram Cd. Ramazan Zeybek Sk. Ramazan Zeybek Sk. Hayat Sk. Hayat Sk. Kalkan Sk. Kalkan Sk. belen belen Sahil Sk. Sahil Sk. Yörük Ali Sk. Yörük Ali Sk. Hacı Selim Sk. Hacı Selim Sk. Plaj Sk. Plaj Sk. Hacı Topcu Cd. Hacı Topcu Cd. Avcı Sk. Avcı Sk. Fangiri Sk. Fangiri Sk. Kazayak Sk. Kazayak Sk. Daedala Cd. Daedala Cd. Sarı Mehmet Sk. Sarı Mehmet Sk. Tombak Sk. Tombak Sk. Zeybek Sk. Zeybek Sk. Kocakerim Sk. Kocakerim Sk. Çaylı Sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışması kapsamında 10.00'da başlayan çalışma 13.00'te sonlanacak.
Gökçeovacık Çörtmek Sokak Çörtmek Sokak Yeni Pınar Sk. Yeni Pınar Sk. Eski Gökçeovacık Sk. Eski Gökçeovacık Sk. Kertmeç Sk. Kertmeç Sk. Gedez Sk. Gedez Sk. Çörtmek Sk. Çörtmek Sk. Çalbalı Sk. Çalbalı Sk. Gedez Sokak Gedez Sokaklarında da 3 saatlik bir çalışma yapılırken İnlice'de Dalaman Fethiye Yolu Dalaman Fethiye Yolu Boyalık Sk. Boyalık Sk.
Recepoğlu Cd. Recepoğlu Cd. Köprü Cd. Köprü Cd. 2. Sk. 2. Sk. 1. Sk. 1. Sk. Dudupınarı Sk. Dudupınarı Sk. Kocabük Cd. Kocabük Cd. İnlice Blv. İnlice Blv. 3. Sk. 3. Sk. Ayvadibi Sk. Ayvadibi Sk. Bucak Boyalık Cd. Bucak Boyalık Cd. Bucak Karalar Sk. Bucak Karalar Sk. Bucak Kayazak Sk. Bucak Kayazak Sk. Bucak Günlüklü Cd. Bucak Günlüklü Cd. Bucak Odakavak Sk. Bucak Odakavak Sk. Bucak Çürüksu Cd. Bucak Çürüksu Cd. Kocapınar Cd. Kocapınar Cd. Kirişli Sk. Kirişli Sk. Topantaş Küme Evleri Topantaş Küme Evleri Değirmen Sk. Değirmen Sk. Göbeklitaş Sk. Göbeklitaş Sk. Karacaağaç Sk. Karacaağaç Sk. Kışlacık Sk. Kışlacık Sk. Mezarlık Sk. Mezarlık Sk. Tepe Sk. Tepe Sk. Çanakyeri Cd. Çanakyeri Cd. İsmailyeri Sk. İsmailyeri Sk. Sahil Sk. Sahil Sk. DEĞİRMEN SK. DEĞİRMEN SK. Bucak-kumrulu Sk. Bucak-kumrulu Sk. inlice inlice inlice inlice KOCABÜK SK. KOCABÜK sokaklarında da çalışma yapılacak.
MUĞLA FETHİYE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Kargı Mahallesi'ndeki kesinti ise şöyle paylaşıldı:
Çiftlik Mahallesi'nde 142/3. Sk. Dirmil Yurdu Küme Evleri Dirmil Yurdu Küme Evleri Camii Küme Evleri Camii Küme Evleri 162. Hürriyet Sk. 162. Hürriyet Sk. Çağlar Sitesi İçi Yolu Çağlar Sitesi İçi Yolu Angora Sitesi İçi Yolu Angora Sitesi İçi Yolu 150. Sk. 150. Sk. 142/3. Sk. 154 Sk. 154 Sk. 164. Sk. 164. Sk. 172. Sk. 172. Sk. 135. Sk. 135. Sk. Çevreyolu Blv. Çevreyolu Blv. 128. Sk. 128. Sk. 113. Sk. 113. Sk. 126. Sk. 126. Sk. 119. Sk. 119. Sk. Cemal Gürsel Cd. Cemal Gürsel Cd. 105. Sk. 105. Sk. 180. Sk. 180. Sk. Yunus Emre Sk. Yunus Emre Sk. Pirireis Cd. Pirireis Cd. Kenan Evren Blv. Kenan Evren Blv. 176. Sk. 176. Sk. 129. Sk. 129. Sk. Rauf Orbay Cd. Rauf Orbay Cd. 170. Sk. 170. Sk. 192. Sk. 192. Sk. 137. Sk. 137. Sk. 186. Sk. 186. Sk. 154. Sk. 154. Sk. 156. Sk. 156. Sk. 117. Sk. 117. Sk. 115. Sk. 115. Sk. 140. Sk. 140. Sk. 178. Sk. 178. Sk. 121. Sk. 121. Sk. 101. Sk. 101. Sk.
Kumsal Sk. Kumsal Sk. 190. Sk. 190. Sk. 188. Sk. 188. Sk. 184. Sk. 184. Sk. Barbaros Sk. Barbaros Sk. 107. Sk. 107. Sk. 109. Sk. 109. Sk. 182. Sk. 182. Sk. 142/4. Sk. 142/4. Sk. 144. Sk. 144. Sk. Osman Gazi Sk. Osman Gazi Sk. 138. Sk. 138. Sk. Ahmet Gazi Cd. Ahmet Gazi Cd. R. Alayont Sk. R. Alayont Sk. 118. Sk. 118. Sk. Namık Kemal Sk. Namık Kemal Sk. Köroğlu Sk. Köroğlu Sk. 147. Sk. 147. Sk. 123. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 124. Sk. 122. Sk. 122. Sk. 142/2. Sk. 142/2. Sk. 142/1. Sk. 142/1. sokaklardaki kesintinin saati ise 10.00 - 13.00 olarak belirlendi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi