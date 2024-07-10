11 Temmuz günü Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 aralığında elektrik kesintisi yaşanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2024 16:18 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 16:28 - Güncelleme:

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Fethiye'nin birkaç mahallesinde meydana gelecek olan elektrik kesintileri önceden paylaşılıyorken 11 Temmuz günü Ölüdeniz Mahallesi'nde uzun bir süre arıza çalışması yapılacak. Vatandaşlar ise elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.