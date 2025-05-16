12 yıl hapis cezası alan 9 ay mı yatacak? Yeni yargı paketi gündemde!

Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak iddiaları akıllarda soru işareti bırakırken beklenen açıklama İletişim Başkanlığı’ndan geldi.

Sosyal medyada dolaşan ‘Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak!’ iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Milyonlarca kişi yeni yargı paketinin detaylarını araştırmaya başladı.

12 YIL CEZA ALAN 9 AY MI HAPİS YATACAK?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan ‘Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak!’ söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı bu iddiaların cezasızlık algısı oluşturduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

"Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, cezasızlık algısına neden olduğu tespit edilmiştir.

Dolayısıyla, "12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Yargı Paketi, iddia edildiği gibi bir genel af değil infaz düzenlemesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiası doğru değildir.



Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, "cezasızlık algısına" neden olduğu tespit… pic.twitter.com/d1X0zyii0p — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim)

10.YARGI PAKETİNDE CEZALARDA İNDİRİME GİDİLECEK Mİ?

İletişim Başkanlığı, 10.Yargı Paketinde ceza indirimine gidilmeyeceğini belirterek, ‘‘10. Yargı Paketinin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır. Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir.’’ dedi