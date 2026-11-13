13 Kasım sabahından bu yana adayların merakla beklediği 123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG)sınav sonuçları açıklandı. Adaylar EGM'nin (Emniyet Genel Müdürlüğü) resmi sonuç ekranından girdikleri dönemin sınavını seçerek ÖGG puanlarını görüntüleyebiliyor.

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123.Dönem ÖGG sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Özel güvenlik görevlisi (ÖGG) adaylarının beklediği 123. Temel Eğitim Sınavı sonuçları erişime açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sorgulama ekranında sınav sonuçları, 13 Kasım 2026 tarihiyle yayımlandı.

ÖGG SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adayların, EGM’nin sonuç sorgulama ekranında T.C. kimlik numaralarını ilgili alana yazmaları gerekiyor. Ekranda yer alan güvenlik kodunun da girilmesinin ardından “Sorgula” butonuna tıklanarak sınav sonucuna ulaşılabiliyor.

123.Dönem ÖGG sınav sonuçları EGM sonuç ekranına eklendi! ÖGG sınav sonucu görüntüleme

123.DÖNEM ÖGG İTİRAZ SÜRECİ

Yayımlanan kılavuzda itiraz takvimine de yer verilmişti. Takvime göre, sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, başvurularını 14–18 Kasım 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Adayların, aynı tarih aralığında yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini de yatırmaları gerekiyor.

Takvime göre, yazılı sınav sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

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