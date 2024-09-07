13.⁠ ⁠Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 4-6 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak

13. kez düzenlenecek olan TLÇK 4-6 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi genç akademisyenlere farklı disiplinlerden gelen araştırmacılarla bilgi paylaşımında bulunma ve tecrübelerini zenginleştirme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Kongre, lisansüstü düzeydeki akademik çalışmaların kalitesini artırarak, disiplinler arası yaklaşımları teşvik etmek ve ortak bir dil geliştirmek hedefinde.

TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ NE ZAMAN?

4-6 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi sosyal bilimler alanında nitelikli akademik üretimin teşvik edilmesini ve disiplinler arası yaklaşımların öne çıkmasını amaçlıyor.

TLÇK her yıl Türkiye’nin farklı üniversitelerinde ve şehirlerinde düzenlenerek, lisansüstü düzeydeki çalışmaların tanıtılmasını ve tecrübe paylaşımını destekler.

Kongrede, gönderilen özetler ve tam metinler, alanında uzman hakemler tarafından değerlendirilecek ve kör hakemlik sistemi uygulanacak.

TLÇK 2024 NEREDE OLACAK?

13.⁠ ⁠Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 2024, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Kadıköy İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TLÇK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kongreye, yüksek lisans veya doktora programında olanlar ile yüksek lisans ve doktoralarını son iki yıl içinde tamamlamış araştırmacılar başvuruda bulunabiliyor.

Katılım ücreti bulunmayan kongrede, katılımcılara öğle yemeği ücretsiz olarak sunulacak.

Ulaşım ve konaklama masrafları ise katılımcılar tarafından karşılanacak.

TLÇK BİLDİRİ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bildiri özetlerinin gönderim tarihi 8 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir.

Özetlerin kabulü 30 Eylül 2024 tarihinde ilan edilecek ve kabul edilen özetler için tam metinlerin gönderim tarihi ise 30 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir.

Kongre sonrasında, seçilen bildiriler İLEM tarafından yayınlanarak bilim dünyasına kazandırılacaktır.