14 Temmuz Pazartesi günü sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Resmi tatil olarak kabul edilen 15 Temmuz öncesi 14 Temmuz'da sağlık ocaklarının mesai saatleri belli oldu.

14 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 14 Temmuz Pazartesi günü sağlık ocaklarının mesai saatleri merak edildi.

14 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

14 Temmuz Pazartesi sağlık ocağında işi olan vatandaşlar çalışma saatlerini kontrol ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak anılıyor. 2025 yılında Salı gününe denk gelen 15 Temmuz'un önceki günü 14 Temmuz sağlık ocakları çalışma saatleri belli oldu.

14 Temmuz Pazartesi günü sağlık ocakları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. Bölgeden bölgeye değişmekle beraber sağlık ocakları 08.00-17.00 arasında çalışıyor. Aile hekiminizin çalışma saatlerini bağlı olduğunuz Aile Sağlığı Merkezlerini arayarak öğrenebilirsiniz.

15 TEMMUZ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ

15 Temmuz Salı günü sağlık ocakları yani Aile Sağlığı Merkezleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servis bölümleri hizmet vermeye devam edecek.