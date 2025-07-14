Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 14 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı?

14 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
14 Temmuz&#039;da sağlık ocakları açık mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

14 Temmuz Pazartesi günü sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Resmi tatil olarak kabul edilen 15 Temmuz öncesi 14 Temmuz'da sağlık ocaklarının mesai saatleri belli oldu.

14 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 14 Temmuz Pazartesi günü sağlık ocaklarının mesai saatleri merak edildi. 

14 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

14 Temmuz Pazartesi sağlık ocağında işi olan vatandaşlar çalışma saatlerini kontrol ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak anılıyor. 2025 yılında Salı gününe denk gelen 15 Temmuz'un önceki günü 14 Temmuz sağlık ocakları çalışma saatleri belli oldu. 

14 Temmuz Pazartesi günü sağlık ocakları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. Bölgeden bölgeye değişmekle beraber sağlık ocakları 08.00-17.00 arasında çalışıyor. Aile hekiminizin çalışma saatlerini bağlı olduğunuz Aile Sağlığı Merkezlerini arayarak öğrenebilirsiniz.

14 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? - 1. Resim

15 TEMMUZ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ

15 Temmuz Salı günü sağlık ocakları yani Aile Sağlığı Merkezleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servis bölümleri hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Irak'ta bomba yüklü İHA paniği! ABD Konsolosluğu yakınında düşürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esra Erol'daki Hikmet öldü mü? Kübra'nın babası Hikmet neden öldü? - HaberlerEsra Erol'daki Hikmet öldü mü? Kübra'nın babası Hikmet neden öldü?Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak? - HaberlerYarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak?14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildi - Haberler14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildiÖzgür Kabadayı hangi partiden? Şile Belediye Başkanı tutuklandı - HaberlerÖzgür Kabadayı hangi partiden? Şile Belediye Başkanı tutuklandıAnkara Yaşamkent yangın neden çıktı? 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti - HaberlerAnkara Yaşamkent yangın neden çıktı? 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetmiştiÜniversite sınavı ne zaman açıklanacak ? 2025 YKS sonuç sorgulama ekranı - HaberlerÜniversite sınavı ne zaman açıklanacak ? 2025 YKS sonuç sorgulama ekranı
Sonraki Haber Yükleniyor...