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    15-16 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    15-16 Ocak ASKİ Ankara su kesintisi listesi! | Ankara’da 15-16 Ocak Salı günü su kesintisi yaşanacak ilçeler, ASKİ su kesintisi listesi yayınlandı. 15-16 Ocak’ta Ankara’da Çankaya su kesintisi listesi olmak üzere; Mamak, Yenimahalle, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek araştırılıyor. Altındağ, Gölbaşı, Pursaklar, Polatlı, Çubuk ve Ankara’nın diğer ilçelerinde ASKİ tarafından su kesintisi listesine göre sular ne zaman, saat kaçta gelecek ve su kesintisi ne zaman bitecek yanıtı ve Ankara su kesintileri hakkında bilgiler…

    15-16 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?
    Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara ASKİ su kesintisi 15-16 Ocak! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

    ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 15-16 OCAK

    Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

    HAYMANA SU KESİNTİSİ

    Arıza Tarihi: 13.01.2024 08:00:00

    Tamir Tarihi: 14.01.2024 02:00:00

    Detay: Haymana İlçesi Çaldağ Mahallesi Merkez Terfi ile Atatürk Terfi arasındaki 280'lik ana iletim hattından tekrar arıza vermesi nedeni ile 14.01.2024 Pazar saat 02.00'a kadar su kesintisi yapılmaktadır.

    Etkilenen Yerler: Merkez Çaldağ, Kayabaşı, Yenimahalle ve Seyran Mahalleleri

    AYAŞ SU KESİNTİSİ

    Arıza Tarihi: 15.01.2024 10:50:00

    Tamir Tarihi: 15.01.2024 18:00:00

    Detay: Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Sanayi Mevkinde bulunan kuyunun Enerji-SA arızası sebebiyle Ayaş genelinde su kesintisi uygulanacaktır.

    Etkilenen Yerler: Ayaş Hacırecep, Hacıveli, Hacımemi, Dervişimam, Ferahfaki, Şeyhmuhiddin, Camiatik, Ömeroğlu ve Emine Tevfika Ayaşlı

    KALECİK SU KESİNTİSİ

    Arıza Tarihi: 15.01.2024 13:00:00

    Tamir Tarihi: 15.01.2024 16:00:00

    Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi su kuyularının olduğu bölgede Enerjisa çalışmaları yapıldığından enerji kesintisi vardır. Pompa ve su kuyularına enerji verilememesinden dolayı su kesintisi yapılacaktır. Su Kesinti Tarihi 15.1.2024 Saati: 13.00 Su Verilme Tarihi 15.1.2024 Saati:16:00

    Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi bir kısmı

    BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

    Arıza Tarihi: 15.01.2024 18:15:00

    Tamir Tarihi: 15.01.2024 22:00:00

    Detay: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ SPOR SALONU YANI DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYĞUNANMAKTADIR

    Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ: KURTULUŞ MAHALLESİ ŞİRİN 2 SOKAK MİLLİ EGEMENLİĞİN BİR KISMI

    ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

    Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.

    Düzenleyen:  - Haberler
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Haberler > 15-16 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?
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