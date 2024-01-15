15-16 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

15 Ocak 2024 19:12 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 19:14

Ankara ASKİ su kesintisi 15-16 Ocak! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 15-16 OCAK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

HAYMANA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.01.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 14.01.2024 02:00:00

Detay: Haymana İlçesi Çaldağ Mahallesi Merkez Terfi ile Atatürk Terfi arasındaki 280'lik ana iletim hattından tekrar arıza vermesi nedeni ile 14.01.2024 Pazar saat 02.00'a kadar su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Merkez Çaldağ, Kayabaşı, Yenimahalle ve Seyran Mahalleleri

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.01.2024 10:50:00

Tamir Tarihi: 15.01.2024 18:00:00

Detay: Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Sanayi Mevkinde bulunan kuyunun Enerji-SA arızası sebebiyle Ayaş genelinde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Hacırecep, Hacıveli, Hacımemi, Dervişimam, Ferahfaki, Şeyhmuhiddin, Camiatik, Ömeroğlu ve Emine Tevfika Ayaşlı

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.01.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 15.01.2024 16:00:00

Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi su kuyularının olduğu bölgede Enerjisa çalışmaları yapıldığından enerji kesintisi vardır. Pompa ve su kuyularına enerji verilememesinden dolayı su kesintisi yapılacaktır. Su Kesinti Tarihi 15.1.2024 Saati: 13.00 Su Verilme Tarihi 15.1.2024 Saati:16:00

Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.01.2024 18:15:00

Tamir Tarihi: 15.01.2024 22:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ SPOR SALONU YANI DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYĞUNANMAKTADIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ: KURTULUŞ MAHALLESİ ŞİRİN 2 SOKAK MİLLİ EGEMENLİĞİN BİR KISMI

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.