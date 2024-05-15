15 Mayıs maç programına göre 52 Orduspor ile Aliağa karşılaşacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugün maç var mı, hangi soruları gündeme geldi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği TFF 3. Lig'de play off mücadeleleri oynanıyor. İşte 16 Mayıs karşılaşma fikstürü...
TFF 3. Lig'de kimin maçı var araştırılırken fikstür merak edildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ediyorken derbiye kısa süre kaldı.
Günün programına göre oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:
TFF 3. Lig
Efeler 09 Spor – Elazığspor | 16.00
Kütahyaspor – Erbaaspor | 16.00
Muşspor – Sebat Gençlik | 16.00
52 Orduspor – Aliağa | 20.00
Yunanistan Süper Ligi
Pas Lamia – Aris | 18.00
PAOK – Panathinaikos | 20.00
La Liga
Sevilla – Cadiz | 20.30
Rayo Vallecano – Granada | 20.30
Celta Vigo – Athletic Bilbao | 23.00
Getafe – Atletico Madrid | 23.00
Premier Lig
Brighton – Chelsea | 21.45
Manchester Utd – Newcastle | 22.00
İtalya Kupası
Atalanta – Juventus | 22.00
Kaynak: Türkiye Gazetesi