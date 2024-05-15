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15 Mayıs maç programına göre 52 Orduspor ile Aliağa karşılaşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 Mayıs maç programına göre 52 Orduspor ile Aliağa karşılaşacak
Tff 3. Lig, Yunanistan Süper Ligi, La Liga, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugün maç var mı, hangi soruları gündeme geldi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği TFF 3. Lig'de play off mücadeleleri oynanıyor. İşte 16 Mayıs karşılaşma fikstürü...

TFF 3. Lig'de kimin maçı var araştırılırken fikstür merak edildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ediyorken derbiye kısa süre kaldı.

Günün programına göre oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

TFF 3. Lig

Efeler 09 Spor – Elazığspor | 16.00

Kütahyaspor – Erbaaspor | 16.00

Muşspor – Sebat Gençlik | 16.00

52 Orduspor – Aliağa | 20.00

15 Mayıs maç programında 52 Orduspor – Aliağa mücadelesi yer alıyor - 1. Resim

Yunanistan Süper Ligi

Pas Lamia – Aris | 18.00

PAOK – Panathinaikos | 20.00

La Liga

Sevilla – Cadiz | 20.30

Rayo Vallecano – Granada | 20.30

Celta Vigo – Athletic Bilbao | 23.00

15 Mayıs maç programında 52 Orduspor – Aliağa mücadelesi yer alıyor - 2. Resim

Getafe – Atletico Madrid | 23.00

Premier Lig

Brighton – Chelsea | 21.45

Manchester Utd – Newcastle | 22.00

İtalya Kupası

Atalanta – Juventus | 22.00

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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