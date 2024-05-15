15 Mayıs maç programına göre 52 Orduspor ile Aliağa karşılaşacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2024 17:03 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 17:14 - Güncelleme:

Tff 3. Lig, Yunanistan Süper Ligi, La Liga, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugün maç var mı, hangi soruları gündeme geldi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği TFF 3. Lig'de play off mücadeleleri oynanıyor. İşte 16 Mayıs karşılaşma fikstürü...