Sömestr (15 tatil) tarihi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı çalışma takvimiyle yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatili ve okulların kapanışına ilişkin tarihler belirlendi. Kasım ayındaki ara tatilin ardından derslerine devam eden öğrenciler, karne günü ve yeni dönemin başlangıcına ilişkin ayrıntıları merak ediyor.

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2027 sömestr tatili için geri sayım sürerken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Birinci dönem ara tatilinin 20 Kasım'da sona ermesinin ardından öğrencilerin gündeminde karne günü, 15 tatil süresi, ikinci ara tatil ve yaz tatili bulunuyor.

2027 SÖMESTR (15 TATİL) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayan birinci dönem, kasım ayında gerçekleştirilen ara tatilin ardından devam ediyor. Öğrenciler 16-20 Kasım tarihleri arasındaki ilk ara tatilin sona ermesiyle 23 Kasım Pazartesi günü yeniden dersbaşı yaptı. Şimdi ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri birinci dönemin tamamlanacağı tarihi ve karne gününü araştırıyor. MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Sömestr tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, birinci dönemin son ders gününde karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

15 tatil ne zaman? 2027 sömestr tatili tarihi

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili de Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takviminde yer alıyor. Yarıyıl tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak öğrenciler, mart ayında ikinci ara tatillerine çıkacak. İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatil öncesindeki 6-7 Mart hafta sonu ile tatil bitimindeki 13-14 Mart hafta sonu da hesaba katıldığında öğrenciler toplam 9 gün boyunca derslere ara verecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden eğitim öğretime başlanacak.

İkinci dönem ara tatili, 2027 yılında Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelecek. Dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü 9 Mart Salı, ikinci günü 10 Mart Çarşamba ve üçüncü günü 11 Mart Perşembe günü kutlanacak. Bayram arifesi ise 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

15 tatil ne zaman? 2027 sömestr tatili tarihi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB'in açıkladığı takvime göre okullar 25 Haziran 2027 Cuma günü kapanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yıl sonu karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılı tamamlanmış olacak.

MEB 2026-2027 EĞİTİM VE TATİL TAKVİMİ

Birinci Dönem Kapanış (Karne Günü): 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl Tatili (Sömestr / 15 Tatil): 25 Ocak 2027 Pazartesi - 5 Şubat 2027 Cuma

İkinci Dönem Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

İkinci Dönem Ara Tatili: 8 Mart 2027 Pazartesi - 12 Mart 2027 Cuma

Okulların Kapanışı (Yaz Tatili Başlangıcı): 25 Haziran 2027 Cuma

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