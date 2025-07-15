15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu? Darbe gecesi yaşananlar gündeme geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Temmuz 2025 13:30 - Güncelleme: 15 Temmuz 2025 13:30 - Güncelleme:

FETÖ, Darbe, Demokrasi, Türkiye, Haber

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaptığı hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla kendi iradesine ve demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara inen Türk milleti, tankların önüne yatarak demokrasiyi kurtardı. 15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu ve darbe günü yaşananlar gündeme geliyor.

15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu ve darbe günü yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık ve kanlı gecelerinden biri olarak kayıtlara geçti. 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), devletin tüm kılcal damarlarına sızmış unsurlarıyla demokratik yönetimi ortadan kaldırmayı hedefleyen bir darbe girişiminde bulundu. 15 TEMMUZ DARBESİ SAAT KAÇTA? 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, FETÖ'cü askerlerin planladığı saatten önce 20.30'da başlaması karar verildi. MİT Müsteşarlığı'na gelen bir ihbarla darbe hazırlıklarının deşifre olduğu ortaya çıktı. FETÖ'cüler planlarını öne çekerek Akıncı Üssü merkezli harekete başladı. 21.00'de Genelkurmay Stratejik Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a darbeyi tebliğ ederek girişimi resmen başlattı. Bu sırada Ankara ve İstanbul'da savaş uçaklarının alçak uçuşları, tankların kışlalardan çıkışı ve stratejik noktaların ele geçirilme çalışması gece boyunca devam etti. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın "kalkışma açıklaması" ve saat 00.24'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN Türk'ten halkı meydanlara çağırması, darbenin seyrini değiştiren kritik anlardan oldu. Gece boyu TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet ve TÜRKSAT gibi noktalar bombalandı. Sokağa çıkan halkın direnişi ve emniyet güçlerinin desteği ile 16 Temmuz öğle saatlerinde darbe girişimi tamamen bastırıldı. 15 TEMMUZ'DA KAÇ KİŞİ ŞEHİT OLDU? 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişi şehit oldu. İlgili Haber 15 Temmuz’da maaş yatar mı, maaşlar neden yatmadı? Memur maaş farkı ödemeleri gündemde! 15 Temmuz'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan