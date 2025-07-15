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15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu? Darbe gecesi yaşananlar gündeme geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu? Darbe gecesi yaşananlar gündeme geliyor
FETÖ, Darbe, Demokrasi, Türkiye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaptığı hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla kendi iradesine ve demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara inen Türk milleti, tankların önüne yatarak demokrasiyi kurtardı. 15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu ve darbe günü yaşananlar gündeme geliyor.

15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu ve darbe günü yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık ve kanlı gecelerinden biri olarak kayıtlara geçti. 

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), devletin tüm kılcal damarlarına sızmış unsurlarıyla demokratik yönetimi ortadan kaldırmayı hedefleyen bir darbe girişiminde bulundu.

15 TEMMUZ DARBESİ SAAT KAÇTA?

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, FETÖ'cü askerlerin planladığı saatten önce 20.30'da başlaması karar verildi. MİT Müsteşarlığı'na gelen bir ihbarla darbe hazırlıklarının deşifre olduğu ortaya çıktı. FETÖ'cüler planlarını öne çekerek Akıncı Üssü merkezli harekete başladı. 

21.00'de Genelkurmay Stratejik Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a darbeyi tebliğ ederek girişimi resmen başlattı. 

15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu? Darbe gecesi yaşananlar gündeme geliyor - 1. Resim

Bu sırada Ankara ve İstanbul'da savaş uçaklarının alçak uçuşları, tankların kışlalardan çıkışı ve stratejik noktaların ele geçirilme çalışması gece boyunca devam etti. 

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın "kalkışma açıklaması" ve saat 00.24'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN Türk'ten halkı meydanlara çağırması, darbenin seyrini değiştiren kritik anlardan oldu. 

15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu? Darbe gecesi yaşananlar gündeme geliyor - 2. Resim

Gece boyu TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet ve TÜRKSAT gibi noktalar bombalandı. 

Sokağa çıkan halkın direnişi ve emniyet güçlerinin desteği ile 16 Temmuz öğle saatlerinde darbe girişimi tamamen bastırıldı. 

15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu? Darbe gecesi yaşananlar gündeme geliyor - 3. Resim

15 TEMMUZ'DA KAÇ KİŞİ ŞEHİT OLDU?

15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişi şehit oldu. 

15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu? Darbe gecesi yaşananlar gündeme geliyor - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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