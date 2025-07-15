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15 Temmuz'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz&#039;da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar belli oldu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 9. yıldönümünde İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Vatan Koşusu ve anma etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil bazı yollar belirlenen saatlerde kapalı olacak. İstanbul Valiliği 15 Temmuz'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak duyurdu.

15 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma etkinlikleri düzenleniyor. İstanbul'da düzenlenecek "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" ve diğer törenler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.  

15 TEMMUZ'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz 2025’te düzenlenecek “15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu” nedeniyle Üsküdar bölgesinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu

Yapılan açıklamada, "Saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar, Güzeltepe Caddesi-Çengelköy Caddesi kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere; Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullahağa Caddesi tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Beylerbeyi Kavşağı - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımı" ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar belli oldu - 1. Resim

İSTANBUL'DA YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, “15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu” nedeniyle kapanacak yollar, 15 Temmuz Salı günü saat 13.00’ten itibaren trafiğe kapatılacak ve etkinliklerin sona ermesiyle tekrar açılacak. 

15 Temmuz'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar belli oldu - 2. Resim

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ  KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, “15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu” nedeniyle 15 Temmuz 2025 Salı günü saat 13.00’ten itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli kullanılabilir. 

15 Temmuz'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar belli oldu - 3. Resim

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Abdullahağa Caddesi ve Yalıboyu Caddesi Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Çengelköy Caddesi, Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Beylerbeyi Küplüce Yolu, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi, Güzeltepe Caddesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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