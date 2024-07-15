15 Temmuz sebebiyle bu gece 00.13'te 90 bin camide sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda bu gece şehitlerimiz için 90 bin camide sela okunacak. Sela sesini duyanlar neden sela okunuyor merak ederken 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle camilerde sela duyulacak.

15 Temmuz şehitlerini anma nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ederken bu gece camilerde sela okunacak. Vatandaşlar nedenini araştırırken bu gece 15 Temmuz selası ne zaman okunacak merak diyor.

15 TEMMUZ SELA NE ZAMAN OKUNACAK 2024?

15 Temmuz darba girişiminin 8. yıldönümün olması sebebiyle şehitlerimiz için anma törenleri düzenlendi.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, bu gece sela okunacağını açıklarken saatini 00.13 olarak duyurdu. Yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"81 ilimiz ve 922 ilçemizdeki bütün camilerimizde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te bütün camilerimizden sela okunacaktır. Milletimizi birliğimize, kardeşliğimize, ülkemize yönelik oynanan oyunlara farkındalık oluşturmak için yeniden bir dirilişe davet edeceğiz.

Bununla birlikte şehir merkezlerindeki büyük camilerimizde, halkın geniş katılımıyla yapılan hatmi şeriflerin duası yapılacak ve Mevlid-i Şerif okunacak. Ayrıca şehitliklerde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde 'Şehitleri Anma Programı' gerçekleştirilecek. Bu program kapsamında da yine Kur'an-ı Kerimler okunacaktır, dualar yapılacak. Rabb'im bir daha bu millete karşı bu hain kalkışmalara girecek olanlara fırsat vermesin."

NEDEN SELA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için düzenlenen anma törenlerinden bahsederken 90 bin camide şehitlerimiz için sela okunacağını duyurmuştu. 15 Temmuz şehitleri için bu gece 00.13'te sela okunuyor.

"Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" şiarıyla 81 il ve 922 ilçeye genelge gönderdiklerini Şaban Kondi açıkladı.