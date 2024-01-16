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16-17 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Türkiye Gazetesi
16-17 Ocak ASKİ Ankara su kesintisi listesi! | Ankara’da 16-17 Ocak Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak ilçeler, ASKİ su kesintisi listesi yayınlandı. 16-17 Ocak’ta Ankara’da Çankaya su kesintisi listesi olmak üzere; Mamak, Yenimahalle, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek araştırılıyor. Altındağ, Gölbaşı, Pursaklar, Polatlı, Çubuk ve Ankara’nın diğer ilçelerinde ASKİ tarafından su kesintisi listesine göre sular ne zaman, saat kaçta gelecek ve su kesintisi ne zaman bitecek yanıtı ve Ankara su kesintileri hakkında bilgiler…
Ankara ASKİ su kesintisi 16-17 Ocak! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!
ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 16-17 OCAK
Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:
GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.01.2024 11:00:00
Tamir Tarihi: 16.01.2024 19:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Hacı Hasan Mahallesi Sevgi çiçeği caddesinde Q 110 PE borudaki arıza nedeniyle 16/01/2024 saat 11:00 ile 19.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: HACIHASAN MAHALLESİ
ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI
Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi