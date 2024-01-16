16-17 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

16 Ocak 2024 17:46 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 17:47

Ankara ASKİ su kesintisi 16-17 Ocak! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 16-17 OCAK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.01.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 16.01.2024 19:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Hacı Hasan Mahallesi Sevgi çiçeği caddesinde Q 110 PE borudaki arıza nedeniyle 16/01/2024 saat 11:00 ile 19.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: HACIHASAN MAHALLESİ

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.