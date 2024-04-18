Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali'nde Edis ve Mor ve Ötesi sahne alacak

18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali'nde Edis ve Mor ve Ötesi sahne alacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali&#039;nde Edis ve Mor ve Ötesi sahne alacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

13'üncüsü gerçekleşen Alaçatı Ot Festivali ne zaman, kaç gün sürecek ve kimin konseri olacak araştırılıyor.

İzmir'in Çeşme Alaçatı'da gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivaline dair tarih, mekan ve kimlerin konseri olacak araştırılıyor. 

13. Alaçatı Ot Festivali, 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 

2010 yılından beri Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Ot Festivalinde ege mutfağına ait otlar festivalde tanıtılıyor. 

4 gün süren festivalde etkinlikler, eğlenceler, konserler ve atölye çalışmaları düzenleniyor. 

Dolu dolu geçen festival süresince Alaçatı sokakları renkli görüntülere sahne oluyor. 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali'nde Edis ve Mor ve Ötesi sahne alacak - 1. Resim

Aynı zamanda gastronomi ürünlerinin de tanıtıldığı organizasyonda önde gelen şef ve aşçılar da yer alıyor. 

Bu sene düzenlene festival programında 18 Nisan 2024 Perşembe günü Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, 19 Nisan 2024 Cuma günü Edis ve 20 Nisan 2024 Cumartesi günü Mor ve Ötesi konseri gerçekleşecek. 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali'nde Edis ve Mor ve Ötesi sahne alacak - 2. Resim

Her yıl başka bir otun tema olarak seçildi festivalde 2024 yılı teması Şevketi Bostan olarak belirlendi. 

Alaçatı otları arasında; Şevketi Bostan, Arapsaçı, Cibes, Dağlama, Deli Kereviz, Deniz Börülcesi, Ebegümeci, Eşek Helvası, Gelincik Otu, Hardal Otu, Hodan, İğnelik, Kaya Koruğu, Köremen, Radika, Stifno, Su Teresi, Tilkişen, Turpotu ve Zahter en sevilen 20 ot arasında yer alıyor.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Giresun'da kuyumcu soygunu! Maskeli hırsızlar dakikalar içinde kaçtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak - HaberlerFenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacakBİLSEM sınav sonuçları 2024 açıklanarak MEB sayfasında ulaşılabilir oldu - HaberlerBİLSEM sınav sonuçları 2024 açıklanarak MEB sayfasında ulaşılabilir olduDolar TL 2029'da 99 TL! IMF'nin hesaplarına göre yıllara göre dolar tahmini - HaberlerDolar TL 2029'da 99 TL! IMF'nin hesaplarına göre yıllara göre dolar tahminiIMF hesaplamasına göre 2028 yılında Dolar TL 85 TL olacak - HaberlerIMF hesaplamasına göre 2028 yılında Dolar TL 85 TL olacakAtaşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel'in hayatı ve biyografisi - HaberlerAtaşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel'in hayatı ve biyografisiIMF'e göre 2027'de doların 70 TL'yi aşması bekleniyor - HaberlerIMF'e göre 2027'de doların 70 TL'yi aşması bekleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...