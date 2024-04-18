18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali'nde Edis ve Mor ve Ötesi sahne alacak

13'üncüsü gerçekleşen Alaçatı Ot Festivali ne zaman, kaç gün sürecek ve kimin konseri olacak araştırılıyor.

İzmir'in Çeşme Alaçatı'da gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivaline dair tarih, mekan ve kimlerin konseri olacak araştırılıyor.

13. Alaçatı Ot Festivali, 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

2010 yılından beri Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Ot Festivalinde ege mutfağına ait otlar festivalde tanıtılıyor.

4 gün süren festivalde etkinlikler, eğlenceler, konserler ve atölye çalışmaları düzenleniyor.

Dolu dolu geçen festival süresince Alaçatı sokakları renkli görüntülere sahne oluyor.

Aynı zamanda gastronomi ürünlerinin de tanıtıldığı organizasyonda önde gelen şef ve aşçılar da yer alıyor.

Bu sene düzenlene festival programında 18 Nisan 2024 Perşembe günü Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, 19 Nisan 2024 Cuma günü Edis ve 20 Nisan 2024 Cumartesi günü Mor ve Ötesi konseri gerçekleşecek.

Her yıl başka bir otun tema olarak seçildi festivalde 2024 yılı teması Şevketi Bostan olarak belirlendi.

Alaçatı otları arasında; Şevketi Bostan, Arapsaçı, Cibes, Dağlama, Deli Kereviz, Deniz Börülcesi, Ebegümeci, Eşek Helvası, Gelincik Otu, Hardal Otu, Hodan, İğnelik, Kaya Koruğu, Köremen, Radika, Stifno, Su Teresi, Tilkişen, Turpotu ve Zahter en sevilen 20 ot arasında yer alıyor.