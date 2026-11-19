19 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu, haftanın dördüncü gününde çeyrek altın mücadelesiyle birlikte belli oldu. Aslı Hünel'in sunduğu yarışmada Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba, Bol Sebzeli Tava Böreği hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Günün birincisinin belirlenmesiyle birlikte cuma günü yapılacak haftalık final öncesinde yarışmanın heyecanı arttı.

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Gelinim Mutfakta'nın 19 Kasım Perşembe bölümünde yarışmacılar, haftanın dördüncü çeyrek altını için mutfağa girdi. Pazartesi günü Ceren'in, salı günü Sevim'in ve çarşamba günü Tuğba'nın birinci olduğu yarışmada perşembe gününün kazananı da açıklandı. Kayınvalidelerin değerlendirmelerinin ardından çeyrek altının sahibi belli oldu.

19 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 19 Kasım 2026 Perşembe günü haftanın dördüncü çeyrek altını için mücadele edildi. Aslı Hünel'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak için tezgah başına geçti. Gelinlerden bu bölümde Bol Sebzeli Tava Böreği yapmaları istendi. Belirlenen süre içerisinde hazırlanan yemekler, kayınvalidelerin değerlendirmesine sunuldu. Yapılan puanlama sonucunda 19 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi Yeşim oldu. Rakiplerini geride bırakan Yeşim, haftanın dördüncü çeyrek altınını kazandı.

Açıklandı! 19 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

19 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 19 Kasım 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için yarıştı. Bol Sebzeli Tava Böreği hazırlanan bölümde yapılan değerlendirmeler sonucunda Yeşim günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi oldu.

19 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu:

Yeşim: 19

Tuğba: 17

Ceren: 14

Sevim: 6

18 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Tuğba: 22

Ceren: 16

Yeşim: 15

Sevim: 7

ÜÇ GÜNLÜK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 16-20 Kasım haftasında ilk üç günün toplam puan durumu belli oldu:

Tuğba: 45

Sevim: 45

Ceren: 44

Yeşim: 40

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