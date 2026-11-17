17 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi, haftanın ikinci gününde araştırılıyor. Aslı Hünel'in sunduğu yarışmada Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba, günün en yüksek puanını almak için İslim Kebabı hazırladı. Kayınvalidelerin değerlendirmeleri ve günün birincisi izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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Gelinim Mutfakta'nın 17 Kasım Salı bölümünde yarışmacılar, İslim Kebabı tarifiyle mutfağa girdi. Bir önceki gün çeyrek altını kazanan Ceren'in ardından yeni günün ödülü için dört gelin yeniden karşı karşıya geldi. Haftalık sıralamayı etkileyecek puanlamanın ayrıntıları ve yarışmacıların performansları takip ediliyor.

17 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 17 Kasım 2026 Salı günü yayınlanan 1952. bölümünde Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba çeyrek altın kazanmak için mücadele etti. Haftanın ikinci gününde yarışmacılardan İslim Kebabı hazırlamaları istendi. Gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde yemeklerini tamamlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak. 17 Kasım Salı gününe ait sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

17 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

17 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da 17 Kasım Salı günü gerçekleştirilen puanlama, haftalık sıralamanın şekillenmesi açısından önem taşıyor. Yarışmacıların hazırladığı İslim Kebabı tabakları, kayınvalideler tarafından tadılarak değerlendiriliyor. Günlük puanlar sonucunda belirlenen birinci yarışmacı çeyrek altın kazanırken dört gelinin aldığı puanlar haftalık toplamlarına ekleniyor.

17 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandığı haberimize eklenecektir. Dünün puan durumu şu şekildeydi:

Ceren: 19

Sevim: 16

Yeşim: 12

Tuğba: 8

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