19 Mayıs tatili iptal mi edildi, tatil değil mi? Hükümetten son dakika açıklaması bekleniyor!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken bu özel günün resmi tatil olup olmadığı gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci ve kamu çalışanı 19 Mayıs tatil değil mi sorusunu araştırmaya başladı.

19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Resmi tatil takvimi araştırılırken 19 Mayıs tatili iptal edildi yönündeki iddialar sosyal medyaya bomba gibi düştü.

19 MAYIS TATİLİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Sosyal medyada dolaşan 19 Mayıs tatili iptal edildi yönündeki iddialar gündemi derinden sarstı. Milyonlarca vatandaş resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta resmi tatil olarak kutlanacak.

19 MAYIS TATİL DEĞİL Mİ?

19 Mayıs Pazartesi günü tüm yurtta bir günlük resmi tatil olacak. Bu tarihte tüm okullar, devlet üniversiteleri, kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bu kapsamda ‘19 Mayıs tatili iptal edildi’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2025 Resmi günler takvimine göre; Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençlerine armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi tatil oluyor.

19 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir günlük resmi tatil olacak. Bu tarihte; devlet ve özel üniversiteler de genel olarak tatil yapacak.