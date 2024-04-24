19. sezonu gündeme gelen Arka Sokaklar dizisine Şevket Çoruh'un geri dönmesi için görüşülüyor

Korkma Ben Yanındayım dizisi 7. bölümde final yapıyor

Korkma Ben Yanındayım dizisi 7. bölümde final yapıyor

19. sezonu için görüşmelerin başladığı Arka Sokaklar dizisinin "Mesut" karakterinin geri döneceğine dair iddialar ortaya atıldı. Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a geri dönecek mi araştırılıyor.

18 sezondur ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonu için görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

"Mesut Komiser" rolünü 17 sezon boyunca canlandıran Şevket Çoruh, sezon başında diziden ayrılmıştı.

19. sezonu gündeme gelen ve yer aldığı Korkma Ben Yanındayım dizisinin final yapacağı öğrenilen Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'a geri dönüp dönmeyeceği konusu gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son dizisi "Korkma Ben Yanındayım"ın ekranlara veda etmesinin ardından 17 sezondur yer aldığı Arka Sokaklar dizisine geri dönmesi için teklif götürüldüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz yılda projeden ayrılan Çoruh'a diziye dönmesi için pek çok kez teklif götürüldüğü görüşmelerin yeniden başladığını açıkladı.

Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'a dönüp dönmeyeceği yapılan görüşmeler sonucunda belli olacak.