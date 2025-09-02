2 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?

2 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Miyase, Tuğba, Hanife ve Zehra gelinler arasında kazanan isim haftaya ve sezona avantajlı başlayacak. Gelinler, kaynanalardan yüksek puan almak için verilen tarifi en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyor.

2 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

2 Eylül Salı günü Gelinim Mutfakta programında en iyi tarifi yapmak için yarışan gelinlerin mücadelesi ekrana yansıdı. Sezonun ilk haftasında izleyiciler ekran başında toplanırken günün birincisi olan gelinin kim olduğu ise merak ediliyor.

Miyase, Tuğba, Zehra ve Hanife arasından 2 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Programın ardından haberimize eklenecektir.

2 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Hafta finalinde her gelinin altın bilezik aldığı Gelinim Mutfakta programında gelinler, verilen tarifi en iyi şekilde yaparak kaynanalardan yüksek puan almaya çalışıyor. Günün puan durumu haftalık puan tablosu açısından öne çıkıyor.

Krepli Avcı böreği tarifinde yarışan yarışmacılardan günün puan sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir. 1 Eylül puan durumu ise şu şekildeydi:

Tuğba: 21 puan

Miyase: 18 puan

Zehra: 10 puan

Hanife: 8 puan

KREPLİ AVCI BÖREĞİ TARİFİ

Gelinim Mutfakta programında 2 Eylül Salı günü "Krepli Avcı Böreği" tarifi yapıldı. İşte, tarifi:

İlk önce kıymayı tavamıza alıp, içine yağı koyup kavurun.

Kavrulmuş kıymanın içine baharatları ilave edip, 2 dakika daha kavurun ve altını kapatıp, soğumaya bırakın.

Krep için karıştırma kabına bütün malzemeleri koyun ve iyice çırpın. Cıvık, akışkan bir kıvam olacak.

Krep tavasını fırça yardımıyla biraz yağlayın ve krep için bir kepçenin yarısını dökün, önlü arkalı pişirin. Krepten biraz daha ince ve biraz daha az pişmiş olması çok önemli.

Bütün krepler pişince, tabağınıza 1 yumurta kırın ve krepimizin baş kısmına bir yemek kaşığı kıymadan koyun.

Krepin kenarlarını içe doğru katlayın ve baştan aşağı rulo yaparak sarın.

Krepin ucunu yumurtaya batırıp, yapıştırın. Tüm krepleri bu şekilde yapın.

Daha sonra ucunu yapıştırmak için kullandığınız yumurta tabağına, 1 yumurta daha kırın.

Sardığınız krepli ruloların her yerini yumurtaya batırın, arkasından galeta unun batırın ve yağda orta ateşte kızarana kadar pişirin.