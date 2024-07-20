20 Temmuz Şile su kesintisi 20.00'de bitecek

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2024 18:05 - Güncelleme: 20 Temmuz 2024 18:07 - Güncelleme:

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20 Temmuz Cumartesi öğle saatleri itibarıyla başlayan İstanbul Şile su kesintisi gündeme gelirken kesintinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Şile'nin birçok mahallesinde geçerli olan su arızasını gidermek için İSKİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.