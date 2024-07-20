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20 Temmuz Şile su kesintisi 20.00'de bitecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
20 Temmuz Şile su kesintisi 20.00&#039;de bitecek
İstanbul, Şile, Su Kesintisi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 Temmuz Cumartesi öğle saatleri itibarıyla başlayan İstanbul Şile su kesintisi gündeme gelirken kesintinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Şile'nin birçok mahallesinde geçerli olan su arızasını gidermek için İSKİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün içme sularında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı arızası bildirilen İstanbul Şile'de su arızasının ne zaman biteceği araştırılıyor. 

İSTANBUL ŞİLE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

20 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan İstanbul Şile'de içme suyunda meydana gelen arıza sebepli birçok mahallesinde su kesintisi yaşandı. 

Şile'de Çavuş ve İmrendere mahallelerine saat 20.00'e kadar su verilemeyecek. 

Şile su kesintisinin saat 20.00'de bitmesi bekleniyor.

20 Temmuz Şile su kesintisi 20.00'de bitecek - 1. Resim

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda Şile, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde su kesintisi bildiriminde bulunuldu. 

Maltepe Gülsuyu mahallesinde içme suyundaki arıza nedeniyle yaşanan su kesintisinin saat 18.30 civarı son bulması bekleniyor.

Ataşehir'de Barbaros ve Yeni Sahra mahallelerinde 20.00'ye kadar su verilemeyecek. 

Avrupa yakasında ise Esenler ilçesindeki su kesintisinin Menderes, Kazım Karabekir ve Birlik mahallelerine saat 20.00 civarı sona ermesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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