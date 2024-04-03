Fenerbahçe Spor Kulübü hareketli günler yaşıyor. Süper Kupa kararını ardından 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, sorusu hız kazandı. Fener kongresi ne zaman? işte 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi...

enerbahçe Başkanlık Seçimi haberleri, güncel son dakika gelişmeleri sıklıkla araştırılıyor. Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, Haziran 2024'te yapılacak başkanlık seçimine aday olacağına dair çıkan haberler de gündemde geniş yer buldu. Peki, Ali Koç yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 tarihi...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024

Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 yılında Haziran ayında düzenlenecek. Fenerbahçe’nin 33. başkanı olan Ali Koç, 2018 yılından itibaren Başkanlık görevini yürütüyor. Ali Koç'un tekrar aday olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak, aday olması durumunda, mevcut yönetim kurulu ile seçime girmesi bekleniyor.

KULÜP BAŞKANLARI KAÇ YILDA BİR SEÇİLİR?

Oy çokluğuyla kabul edilen yeni kural şöyle: "Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kulüp başkanı kesintisiz en fazla 4 dönem, diğer bir deyişle 12 yıl için seçilebilir.