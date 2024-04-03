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Fenerbahçe'den Süper Kupa kararını verdi! Maça 19 Yaş Altı takımıyla çıkacaklar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den Süper Kupa kararını verdi! Maça 19 Yaş Altı takımıyla çıkacaklar

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den Süper Kupa için kararını duyurdu. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik lig maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. FB Süper Kupa'ya çıkacak mı? Maça 19 Yaş Altı takımıyla mı çıkacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, ligde Yukatel  Adana Demirspor ile oynayacakları maç öncesinde Süper Kupa kararını açıkladı. Peki Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı, önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na katılacak mı?

FENERBAHÇE'DEN SÜPER KUPA KARARI

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına 19 Yaş Altı takımıyla çıkacaklarını açıkladı. Sarı Lacivertli ekip Süper Kupa maçı için U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gidecek.

Erol Bilecik, "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımımız ile çıkacağız." dedi.

FB 2 SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAYACAK

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik,  "Türkiye Kupası'ndan affınızı isteyen bir çalışma içine gireceğiz. Bayram sonrası TFF'ye gerekli başvuruları yapacağız. Türkiye Kupası'na 2 sezon katılmama kararı aldık." açıklamasında bulundu.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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