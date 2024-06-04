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2024 Kurban Bayramı tatili perşembe ve cuma gününün birleşmesiyle 9 güne çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 Kurban Bayramı tatili perşembe ve cuma gününün birleşmesiyle 9 güne çıktı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar bayram 9 gün olacak mı, kaç gün oldu sorularının cevabını araştırıyordu. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı'nın kaç gün olduğu belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün çıkarıldığını duyurdu.

Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan bayram tatili hakkında merak edilenler arasında kaç gün oldu, birleşti mi soruları yer alırken Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından sevindiren haberi verdi.

Bugün gerçekleşen toplantının ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı şu sözlerle duyuruldu:

"Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız. Evlenecek çiftlere faizsiz kredinin yanında destek fonu veriyoruz. Bugüne kadar 9 bin 617 başvuru oldu. Ödemeler peyderpey gerçekleştiriliyor.

2024 Kurban Bayramı tatili perşembe ve cuma gününün birleşmesiyle 9 güne çıktı - 1. Resim

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret net 17.200 lira olarak belirlendi. Böylece bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranı %49, 2023 Ocak dönemine göre artış oranı ise %100 olarak gerçekleşti. Memurlarımızın maaşlarını söz verdiğimiz üzere Temmuz 2023'te en düşük 22.000 liraya Ocak 2024 itibariyle de 33 bin liraya çıkardık. 7 dönem Toplu sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin oransal zam dışında 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı. En düşük emekli aylıklarında Ocak 2023 tarihine kıyasla net %82 artışa gittik."

2024 Kurban Bayramı tatili perşembe ve cuma gününün birleşmesiyle 9 güne çıktı - 2. Resim

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 senesinde 16 Haziran günü başlayacak ve 4 gün sürecek. 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde ise bayram gerçekleşecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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