Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ele alınacağı Kabine Toplantısı bugün 14.30'da başlayacak

Türkiye'nin gündeminde yer alan konuların ele alındığı Kabine Toplantısı'nı bekleyen vatandaşlar bugün var mı, yok mu aramasını yaparken saat kaçta başlayacağını da araştırdı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunun ele alınacağı toplantıya dair bilgiler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı merak edilirken gündemde neler var, hangi konular konuşulacak araştırıldı. Sokak hayvanlarının uyutulması ve bayram tatilinin ana maddeler olması bekleniyor.

Kabine Toplantısı bugün 14.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başlayacak. Toplantı'nın ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamada bulunması beklenirken 16-17-18 ve 19 Haziran tarihlerine gelen Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı gündemde yer aldı.

Kabine'nin gündeminde Kurban Bayramı tatili süresinin 9 güne çıkarılması yer alırken 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyelerinin de artırılması yer alacak.

Bayramın denk geldiği günler pazar- pazartesi- salı- çarşamba olurken okulların da 14 Haziran'da kapanmasıyla beraber 9 gün olma beklentileri arttı. Beştepe'de gerçekleşecek olan toplantıda Türkiye'nin ekonomisi gündemde olurken alım gücünü yükseltmenin amaçlandığı ve fahiş fiyatla mücadele için yapılacak olan çalışmalar konuşulacak.

Terörle mücadelenin de asıl konulardan biri olması beklenirken İsrail - Gazze olaylarının son durumlarının da konuşulması bekleniyorken 9'uncu Yargı Paketi son durumunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Sokak köpeklerini uyutma yasasının da ele alınacağı toplantı bugün yapılacak.