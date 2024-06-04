Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ele alınacağı Kabine Toplantısı bugün 14.30'da başlayacak

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ele alınacağı Kabine Toplantısı bugün 14.30'da başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ele alınacağı Kabine Toplantısı bugün 14.30&#039;da başlayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin gündeminde yer alan konuların ele alındığı Kabine Toplantısı'nı bekleyen vatandaşlar bugün var mı, yok mu aramasını yaparken saat kaçta başlayacağını da araştırdı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunun ele alınacağı toplantıya dair bilgiler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı merak edilirken gündemde neler var, hangi konular konuşulacak araştırıldı. Sokak hayvanlarının uyutulması ve bayram tatilinin ana maddeler olması bekleniyor.

Kabine Toplantısı bugün 14.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başlayacak. Toplantı'nın ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamada bulunması beklenirken 16-17-18 ve 19 Haziran tarihlerine gelen Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı gündemde yer aldı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ele alınacağı Kabine Toplantısı bugün 14.30'da başlayacak - 1. Resim

Kabine'nin gündeminde Kurban Bayramı tatili süresinin 9 güne çıkarılması yer alırken 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyelerinin de artırılması yer alacak.

Bayramın denk geldiği günler pazar- pazartesi- salı- çarşamba olurken okulların da 14 Haziran'da kapanmasıyla beraber 9 gün olma beklentileri arttı. Beştepe'de gerçekleşecek olan toplantıda Türkiye'nin ekonomisi gündemde olurken alım gücünü yükseltmenin amaçlandığı ve fahiş fiyatla mücadele için yapılacak olan çalışmalar konuşulacak.

Terörle mücadelenin de asıl konulardan biri olması beklenirken İsrail - Gazze olaylarının son durumlarının da konuşulması bekleniyorken 9'uncu Yargı Paketi son durumunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Sokak köpeklerini uyutma yasasının da ele alınacağı toplantı bugün yapılacak. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Petrolde büyük düşüş! Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyorTicarete savaş rotası! Türkiye'nin önemi artıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil, kanser nedeniyle hayatını kaybetti - HaberlerAşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil, kanser nedeniyle hayatını kaybetti32566 sayılı 4 Haziran Resmi Gazete kararları ve atamaları yayımlandı - Haberler32566 sayılı 4 Haziran Resmi Gazete kararları ve atamaları yayımlandıGaddar dizisinde patron rolünü oynayacak olan Erol Babaoğlu, 1977 yılında doğdu - HaberlerGaddar dizisinde patron rolünü oynayacak olan Erol Babaoğlu, 1977 yılında doğduOrtaokulda ortalaması düşük olanların sınıf tekrarına ŞÖK karar veriyor - HaberlerOrtaokulda ortalaması düşük olanların sınıf tekrarına ŞÖK karar veriyorYiğit Akü halka arzı 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak - HaberlerYiğit Akü halka arzı 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacakEbru Cündübeyoğlu, Çakallarla Dans 6 ve Kocan Kadar Konuş filmlerinde rol aldı - HaberlerEbru Cündübeyoğlu, Çakallarla Dans 6 ve Kocan Kadar Konuş filmlerinde rol aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...