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2024 yerel seçimlerinde en çok adayı hangi parti çıkardı? 31 Mart seçimlerinde partilerin aday karnesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2024 yerel seçimlerinde en çok adayı hangi parti çıkardı? 31 Mart seçimlerinde partilerin aday karnesi

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Seçimde en çok aday çıkaran parti merak konusu oldu. Seçimlere saatler kala partilerin aday karnesi araştırılıyor. İşte 2024 yerel seçimlerinde en çok aday çıkaran hangi parti...

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere saatler kaldı. İktidar ve muhalefet partileri, Pazar günü yapılacak yerel seçimlere dair son hazırlıklarını tamamladı. Seçimde en çok aday çıkaran parti de belli oldu. Peki, en çok adayı hangi parti çıkardı? 

2024 yerel seçimlerinde en çok adayı hangi parti çıkardı? 31 Mart seçimlerinde partilerin aday karnesi - 1. Resim

EN ÇOK ADAYI HANGİ PARTİ ÇIKARDI?

AK Parti, MHP ile kurduğu Cumhur İttifakı’nı yerel seçimlere de taşıdı. 2023 seçimlerindeki ittifak ortağı Yeniden Refah Partisi ise yerel seçimlerde AK Parti'nin rakibi oldu.

Seçimde en çok aday çıkartan parti YRP  Fatih Erbakan’ın partisi Erzurum’da aday göstermedi ancak 922 ilçenin 845’inde aday gösterdi ve seçimde en çok aday çıkaran parti oldu. 

Muhalefet partileri ise Millet İttifakı'nın geçen yıl dağılmasıyla kendi güçleriyle seçim sınavını verecek. CHP’nin 886, AK Parti’nin 858, İYİ Parti’nin 800, MHP’nin 474 adayı başkanlık için yarışacak.

2019'da yapılan yerel seçimlerde Batı’da CHP adaylarına destek veren DEM Parti ise birkaç istisna hariç, ülke genelinde kendi adaylarıyla yarışıyor. DEM’in 416 adayı başkanlık için yarışacak.

2024 yerel seçimlerinde en çok adayı hangi parti çıkardı? 31 Mart seçimlerinde partilerin aday karnesi - 2. Resim

CUMHUR İTTİFAKI'NIN TÜM İLLERDE ADAYI MEVCUT

AK Parti ve MHP 59 ilde ittifak halinde seçime giriyor. 22 ilde ise iki parti karşılıklı olarak yarışacak. İttifak yapılan 59 ilden 52’sinde AK Parti, 7’sinde ise MHP adayları yarışacak.

MHP halen kendisinde olan Manisa’nın yanı sıra Mersin’i de kazanmayı hedefliyor. MHP, Mersin ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri ile Osmaniye, Kırklareli, Kars, Erzincan ve Bartın kent merkezlerinde ittifak desteği ile seçime girecek.

AK Parti, 2019’da CHP’ye kaptırdığı, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu metropol kentleri geri alma hesabı yapıyor. AK Parti aralarında İstanbul Ankara İzmir Adana ve Antalya gibi 28 büyükşehirde ittifak desteği ile yarışacak.

2024 yerel seçimlerinde en çok adayı hangi parti çıkardı? 31 Mart seçimlerinde partilerin aday karnesi - 3. Resim

MHP İSTANBUL'DA 2 ANKARA'DA 5 İLÇEDE ADAY ÇIKARDI

39 ilçesi olan İstanbul’da tüm ilçelerde Cumhur ittifakı var. AK Parti 37 ilçede, MHP Beşiktaş ve Silivri gibi 2 ilçede aday çıkarttı. 25 İlçesi bulunan Ankara’da ise 20 İlçede AK Parti adayı 5 ilçede MHP adayı ipi gögüsledi. 30 ilçesi bulunan İzmir’de ise AK Parti 25 ilçede MHP 5 ilçede adayları ile yarışacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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